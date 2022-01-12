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12 Ocak, Saat 11.17: Dolar/TL 13,82 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika

12 Ocak, Saat 11.17: Dolar/TL 13,82 seviyelerinde işlem görüyor

12.01.2022 11:14

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,82 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda serbest piyasada euro 15,71'den, sterlin ise 18,85'den alıcı buluyor.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 13,8021'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen yüzde 0,2 üzerinde 13,8270 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,7120'den, sterlin/TL ise 18,8510'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 95,7 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1360'tan alıcı buluyor.

ABD ENFLASYONU PİYASALARIN YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün para politikasındaki belirsizliklere ilişkin soru işaretlerini kısmen de olsa ortadan kaldırmasının ardından tahvil piyasalarında artan satış baskısının dengelendiğini, bu durumun dolar kuruna da yansıdığını bildirdi. Bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin ABD para politikası için oldukça önemli olduğunu hatırlatan analistler, beklentilerden uzak gerçekleşmelerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini ifade etti. Analistler, bugün ayrıca Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi verileri ile Fed yetkililerinin açıklamalarının da takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 95,5 seviyesinin destek, 96,5'in direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, dolar, Euro, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans 12 Ocak, Saat 11.17: Dolar/TL 13,82 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 12 Ocak, Saat 11.17: Dolar/TL 13,82 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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