12 Yıl Sonra Firari Şüpheli Yakalandı

NİŞANTAŞI'nda Vedat Şahin ve şoförü Ferdi Topal'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen çalışmalarda, cinayetin şüphelilerinden biri olduğu belirlenen firari şüpheli E.D., polis ekipleri tarafından 12 yıl sonra yakalandı.

Şişli Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde 24 Aralık 2014 günü uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Vedat Şahin ve şoförü Ferdi Topal'ın öldürülmesine ilişkin çalışmalar sürüyor. Yapılan incelemeler kapsamında cinayetin şüphelilerinden biri olduğu belirlenen ve 12 yıldır firari durumda olan E.D., Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu gözaltına alındı.