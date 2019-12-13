13 Aralık Cuma DHA Spor Gündemi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapılarak, 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesi ortalığı karıştırdı. Sezon başında açıklanan limit aşım oranına göre hazırlıklarını yapan, transfer çalışmalarını planlayan kulüpler bu durumda haksızlığa uğradıklarını söylerken, bütçesini talimata göre uyarlayamayan kulüpler ise 'verilen bu taviz ile iflasa doğru sürükleniyor' yorumları yapıldı.

KASIMPAŞA KULÜBÜ BAŞKANI HASAN HİLMİ ÖKSÜZ'DEN TFF'NİN TALİMAT DEĞİŞİKLİĞİNE SERT TEPKİ

"Bu kulüplerin borçlarını eritmek istiyorsanız, bu limiti 40'a çıkartamazsınız"

"Ayağını yorganına uzatan kulüpler var. İnce eleyip, sık dokuyan kulüpler var, bu onlara haksızlık"

AHMET AĞAOĞLU: KURAL SEZON ORTASINDA DEĞİŞEMEZ

"Tahkime başvurduk, tahkimden döndüğü takdirde konuyu UEFA'ya, gerekirse de CAS'a götüreceğiz"

"Sezon başında bir talimat yayınlıyorsunuz, bu talimatın kurallarını belirliyorsunuz. Uyulmadığı takdirde uygulanacak olan yaptırımları açıklıyorsunuz. Ama daha sezonun ortasına girmeden, talimat yürürlüğe gireli 5 ay olmuşken bunu değiştiriyorsunuz. Dahası kuralı ihlal edenlerin lehine değiştiriyorsunuz"

SÜPER LİG

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FENERBAHÇE

Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları sürecek.

BEŞİKTAŞ

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

09.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son dönemde başarı elde eden milli atletler ile Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı sebebiyle koşulacak 'Büyük Atatürk Koşusu' kapsamında geçmiş yıllarda derece elde eden milli atletleri makamında kabul edecek.

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ULUSLARARASI GÖRME ENGELLİLER FEDERASYONU (IBSA) B2-B3 FUTSAL DÜNYA ŞAMPİYONASI

18.00 Türkiye, turnuvanın 10'uncu gününde İspanya ile karşı karşıya gelecek.

BASKETBOL

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21.00 Zalgiris - Valencia BC

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23.00 Barcelona - Panathinaikos