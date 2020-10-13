13 Ekim 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

13 Ekim 2020 Kanal d Yayın Akışı
13.10.2020 06:42
13 Ekim 2020 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:15 Yeni Hayat
01:15 Çatı Katı Aşk
04:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
04:00 Siyah Beyaz Aşk
06:00 5N 1K
06:00 Küçük Ağa
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
14:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
20:00 Hekimoğlu
22:15 Yeni Hayat
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