İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı

Politika

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olmadığı 5. Olağanüstü Kurultay'da seçim yarışını kazanarak başkanlık koltuğuna oturan Müsavat Dervişoğlu ilk kez kürsüye çıktı.

MERAL AKŞENER OLMADAN İLK GRUP TOPLANTISI

Akşener'siz ilk grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gündemdeki yeni Anayasa tartışmalarına ise sert çıktı. Dervişoğlu, "İYİ Parti yeni bir Erdoğan anayasasına karşı gerekirse tek başına mücadele edecek. Böyle bir senaryonun asla parçası olmayacağız. Hiçbir anayasa taslağını dikkate almıyoruz. Tartışmaya bile gerek duymuyoruz, reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

PARTİDEN AYRILANLARA "GERİ DÖNÜN" ÇAĞRISI

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde; "Değişen hiçbir şey olmamıştır. Koray Aydın ağabeyim, Tolga Akalın da kardeşimdir. Buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Partimizden ayrılanlara seslenmek istiyorum. İYİ Parti bizim olduğu kadar sizindir.

ANAYASA TARTIŞMALARINA SERT YANIT

Yeni anayasa arayışları, Türk milletinin yakıcı sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik değildir. Bilakis, Sayın Erdoğan'ın siyasi ikbaline ve yeniden adaylık talebine, aslında "Ölene kadar cumhurbaşkanı olmasına" dair gaflet dolu bir ikmal ve takviye çabasıdır. Milletin cebini yakan enflasyon durdurulamazken; Ayda on bin lira ile "sürün" denilen emeklinin evinde tencere kaynamıyorken, yaşıtlarından bir gün sonra işe başladığı için kusura bakma sen "on yedi yıl sonra emekli olacaksın" denilenlerin gelecekleri mevzu bile edilmiyorken, memuru, işçisi, ek hesaptan para çekip evine ekmek götürmeye; kredi kartının asgari borcunu da başka bir kredi kartından ödemeye çalışırken; öğrencisi KYK bursuyla hayatta kalma mücadelesi verirken; İşsiz genci bir imkân bulup başka ülkelere kaçmak isterken yeni anayasadan bahsediyoruz. Hukuksuz bir ülkede adaletsiz bir düzende ekmeksiz bir millete "yeni anayasa demek" abesle iştigaldir. Ve ancak, "Ekmek bulamıyorsanız anayasa yiyin" demektir.

"İYİ PARTİ BU SENARYODA YER ALMAZ"

Şimdi bir kez daha, Erdoğan'ın şahsi siyasi kariyerine hizmet etmek amacıyla, Anayasa değişikliği senaryosuna bir figüran aranıyorsa İYİ Parti, böyle bir senaryonun içinde olmayacaktır. Türk milleti de, Hiçbir şahsi ikbalin figüranı yapılamayacaktır. Anayasa değişiklik çalışmalarına ilişkin Kim, kimle ne görüşmesi yaparsa yapsın, ister ziyaret, ister iadeyi ziyaret fark etmez. Amaçları, isterse de ticaret olsun! İYİ Parti gerekirse tek başına, yeni bir "Erdoğan Anayasasına" karşı sonuna kadar mücadele verecektir. Tek adam rejimini tahkim edecek hiçbir anayasa değişikliği teklifini, konuşmaya değer dahi bulmayız. Parlamenter sistemin önünü açacak düzenlemelere bakışımız da bellidir.

"TARTIŞMAYA DAHİ LÜZUM GÖRMÜYORUZ"

Yeni anayasa içeriğine dair Sayın Erdoğan Bugüne kadar tek bir şey söylemiştir. "Milletin çeşitliliğini referans alan bir anayasa" yapacaklarını ifade etmiştir. Çünkü yarattığı Fiili durumlardan meşruiyet devşirmeye alışkın Erdoğan, ülkeye doldurduğu fiili kaçak nüfusuna kılıf arama derdindedir. Biz bu filmi daha önce de gördük millet tanımı değişsin, Türklük tanımı değişsin sonrası malum… Karşınızda İYİ Parti'yi bulursunuz. Onun kurucu ilkelerinden asla taviz vermeyeceğiz! Milli ve üniter devletten taraf olan bir siyasi parti olarak; "milletin çeşitliliği" gibi ucube bir kavram üzerinden, Yeni bir anayasa çalışmasını tartışmaya dahi lüzum görmüyoruz."