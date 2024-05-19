Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ilgili ABD'den ilk açıklama - Son Dakika
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Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ilgili ABD'den ilk açıklama

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopterin kaza yapmasıyla ilgili ABD'den ilk açıklama geldi. Açıklamada, ABD yetkililerinin, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve bazı yetkililerin de bulunduğu helikopterin İran'a olası sert inişine ilişkin raporları inceledikleri, gelişmeleri yakından takip ettikleri belirtildi.

19.05.2024 18:37
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan ve "sert iniş" yaptığı belirtilen helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı.

CBS News'de yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığından bir sözcü Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan ve "sert iniş" yaptığı belirtilen helikopter kazasıya ilgili açıklama yaptı.

Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ilgili ABD'den ilk açıklama

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Açıklamada, ABD yetkililerinin, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve bazı yetkililerin de bulunduğu helikopterin İran'a olası sert inişine ilişkin raporları inceledikleri, gelişmeleri yakından takip ettikleri belirtildi.

İRAN'DAKİ HELİKOPTER KAZASI

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin, Azerbaycan sınırındaki baraj açılış töreni dönüşünde hava şartları nedeniyle sert iniş yaptığı kaydedildi. İran Kızılayı, daha önce yaptığı açıklamada "kazanın" Kaleyber ve Verzigan arasında meydana geldiğini duyururken, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşamadığını vurguladı.

Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ilgili ABD'den ilk açıklama

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI DA HELİKOPTERDE

Doğu Azerbaycan Eyalet Vali Yardımcısı Cebbarali Zakiri, Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birinin düştüğünü söyledi. Reisi'yi taşıyan helikopterde aralarında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu bazı yetkililerin olduğu bildirildi.

Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ilgili ABD\'den ilk açıklama
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ilgili ABD'den ilk açıklama - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • erdal genc: katil herzaman olay mahalline gelir... 53 3 Yanıtla
    yıldıray yanık: Harikasın, 5 0
  • Bu Kim: tabi sonuçta yavrunuzdur sizin 46 6 Yanıtla
  • Bülent Tan: casuslarının raporlarını inceliyorlar itiraf ediyor. 13 1 Yanıtla
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