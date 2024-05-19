İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, Doğu Azerbaycan'da şiddetli rüzgar nedeniyle kaza geçirdi. İran İçişleri Bakanı, "Reisi'yi taşıyan helikopter sert iniş yapmak zorunda kaldı" açıklamasını yaparken, Reisi ve helikopterdeki diğer isim Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın hayati riski olduğu belirtildi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi dini lider Ali Hamaney başkanlığında acil olarak toplanırken, ekipler kötü hava koşullarında bölgeye ulaşmaya çalışıyor.

19.05.2024 16:31  Güncelleme: 16:42
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İran devlet televizyonuna göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki bir helikopter dönüş yolunda kaza yaptı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter acil iniş yaptı
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, helikopter kazasından dakikalar önce Azerbaycan-İran sınırındaki Kız Kalesi barajının açılışından görüntü (Soldan ikinci)

YOĞUN SİS NEDENİYLE SERT İNİŞ YAPTI

Fars Haber Ajansı, yoğun sis nedeniyle Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını ve Reisi'nin kara yoluyla Tebriz'e gittiğini duyurdu. Devlet televizyonu da Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi. Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor

HELİKOPTERDE ABDULLAHİYAN DA VAR

Helikopterde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Tebriz Cuma İmamı ve Doğu Azerbaycan eyaleti valisinin de bulunduğu bilgisi verildi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor

"REİSİ'NİN HAYATİ RİSKİ VAR"

İranlı yetkililerden gelen açıklamada, "Umutluyuz. Ama kaza yerinden gelen ilk bilgiler endişe verici. Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın hayatı riski var." ifadelerine yer verildi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor

HAMANEY BAŞKANLIĞINDA ACİL TOPLANTI

Kurtarma çalışmaları sürerken, İranlı yetkililerin harekete geçerek acil bir toplantı düzenlediği bildirildi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin, dini lider Ali Hamaney'in çağrısı üzerine acil olarak toplandığı belirtildi.

İRANLILAR DUA ETMEYE BAŞLADI

İran'ın Fars haber ajansı, helikopter kazası haberlerinin ardından İranlıları Cumhubaşkanı Reisi için dua etmeye çağırdı. İran devlet televizyonu Cumhurbaşkanı Reisi'nin sağlığı ve güvenliği için dua yayını yapmaya başladı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter acil iniş yaptı
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, helikopter kazasından dakikalar önce Azerbaycan-İran sınırındaki Kız Kalesi barajının açılışından görüntü

KONVOYDAKİ HELİKOPTERLERDEN BİRİ DÜŞTÜ

Doğu Azerbaycan Eyalet Vali Yardımcısı Cebbarali Zakiri, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyunda meydana gelen helikopter kazasına ilişkin 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birinin düştüğünü söyledi. Sharghdaily haber sitesine göre, Zakiri olaya ilişkin bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birisinin de düştüğünü belirten Zakiri, "Olay yerine henüz ulaşmadım. Olası yaralılar ve sayısı hakkında bir şey söyleyemem. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum." dedi. İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, kazanın Kaleyber ve Verzigan arasında yer aldığı, İHA'larla kazanın yaşandığı bölgenin tarandığı belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor

YARDIM EKİPLERİ KAZA BÖLGESİNE GİDİYOR

Aktarılana göre yardım ekipleri kazanın yaşandığı başkent Tahran'ın yaklaşık 600 kilometre kuzeybatısındaki Culfa kenti yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. İran İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin zor hava koşulları nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği kaydedildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter acil iniş yaptı
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, helikopter kazasından dakikalar önce Azerbaycan-İran sınırındaki Kız Kalesi barajının açılışından görüntü

"KURTARMA EKİPLERİ HENÜZ BÖLGEYE ULAŞMADI"

İran İçişleri Bakanı Ahmad Vahidi, helikopter kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanını (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri henüz bölgeye ulaşmadı." ifadelerini kullandı.

HENÜZ ÖLÜ VE YARALI BİLGİSİ YOK

İran'ın Doğu Azerbaycan Valiliği, "Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kazasıyla" ilgili henüz "olası ölü ve yaralılar" hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor

"ARAMA ÇALIŞMALARI HAVADAN YAPILAMIYOR"

İran devlet televizyonuna konuşan İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Kulivend, "Bölgedeki olumsuz hava şartları (yoğun sis) nedeniyle arama kurtarma çalışmaları İHA'lar kullanılarak havadan yapılamıyor." dedi. İranlı yetkili dağlık ve ulaşımı zor olan bölgede 40 arama timinin çalışmalarını karadan sürdürdüğünü aktardı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi\'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor

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Son Dakika Dünya İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Şeyhmus Benek: duseydi haber değeri olurdu 14 1 Yanıtla
    Sivet Ok: Yorumuna yürekten katılıyorum. Bedava reklam için bazı haber kanalları düştü diye haber yapmışlar. 7 1
  • Metin Aksoy: kral düşmediyse haber değeri yok bence. 10 2 Yanıtla
    Sivet Ok: Gündemde kalmak için güzel bir senaryo. 8 1
  • Sercan Polat: keske duseydi ozman daha etkili haber olurdu 6 3 Yanıtla
  • erdem turan: Mısır patlattım izliyorum güzel bir film gibi gözüküyor 1 3 Yanıtla

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