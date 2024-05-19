İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza yaptı - Son Dakika
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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza yaptı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yaptıktan sonra helikopter kazası geçirdi. Reisi'nin helikopteri, Doğu Azerbaycan'da şiddetli rüzgar nedeniyle kaza yaptı. Kazadan önce Reisi, Azerbaycan-İran ilişkilerine dair yorum yapmıştı.

19.05.2024 17:59
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında bulunan Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yapan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin kaza yapması dünya gündemine bomba gibi düştü. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin, helikopter kazasından saatler önce, Azerbaycan-İran ilişkilerine yaptığı yorum dikkatlerden kaçmadı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, Doğu Azerbaycan'da şiddetli rüzgar nedeniyle kaza geçirdi. Reisi, kazadan önce ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baraj açılışındaydı. Aliyev ve Reisi, iki ülke sınırında Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yaptı. Reisi, burada yaptığı konuşmada, Aliyev'le yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazası öncesi Aliyev ile ilgili sözleri dikkat çekti
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi

"BAZILARI BİZİM BİR ARAYA GELMEMİZİ VE ORTAK BAŞARILARIMIZ HOŞ KARŞILAMIYOR"

Cumhurbaşkanı Reisi, bugün iki önemli projenin açılışını yapacaklarını belirterek, "Bu projeler, İran ile Azerbaycan'ın bu gibi çok önemli büyük projeleri hayata geçirebileceğinin göstergesidir. Bazıları bizim bir araya gelmemizi ve ortak başarılarımızı hoş karşılamıyor fakat bunlar bizim için önemli değil. Önemli olan ülkelerimiz, devletlerimiz ve halklarımız için iyi olanı hep birlikte hayata geçirmiş olmamız." şeklinde konuştu.

"İRAN-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ BÖLGEMİZDE İSTİKRARIN ÖNEMLİ ŞARTIDIR"

Aliyev de bugünkü görüşme ve törenin İran-Azerbaycan ilişkileri tarihinde güzel ve parlak bir sayfa olarak kalacağını vurguladı. Açılışını yapacakları projenin teknik açıdan çok önemli olduğunu ve aynı zamanda iki halkı, iki devleti daha da yakınlaştıracağını söyleyen Aliyev, "Halkımızın ortak başarısı elbette dostlarımızı mutlu ediyor. Beğenmeyenler ise kendi işlerine baksa daha iyi olur. İran ve Azerbaycan devletleri bugün çok güçlü ortak siyasi irade ortaya koydu, birlikte olduğumuzu ve birlikte olmaya devam edeceğimizi kendi halklarına ve tüm dünyaya açıkça ilan etti. Önemli olan budur. İran-Azerbaycan ilişkileri bölgemizde istikrarın önemli şartıdır. Elbette böylesine güzel bir proje halkımızın refahını, istihdamı artıracak, dolayısıyla başarıya giden bir sonraki adım olacaktır. Gelecekte buna benzer pek çok ortak projenin olacağına eminim." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazası öncesi Aliyev ile ilgili sözleri dikkat çekti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi

BARAJ AÇILIŞI DÖNÜŞÜ HELİKOPTER KAZA YAPTI

Aliyev ve Reisi görüşme sonrası Aras Nehri üzerinde iki ülke tarafından ortaklaşa inşa edilen Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını gerçekleştirdi. Baraj açılışı dönüşü ise İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter, Doğu Azerbaycan'da şiddetli rüzgar nedeniyle kaza geçirdi. Reisi'nin bulunduğu helikopterde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da olduğu öğrenildi.

"KURTARMA EKİPLERİ HENÜZ BÖLGEYE ULAŞMADI"

İran İçişleri Bakanı Ahmad Vahidi, helikopter kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanını (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri henüz bölgeye ulaşmadı." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazası öncesi Aliyev ile ilgili sözleri dikkat çekti
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza yaptı - Son Dakika

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