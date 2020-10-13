13 Ekim 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

13 Ekim 2020 Show Yayın Akışı
13.10.2020 06:42
13 Ekim 2020 Salı günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Ramo
00:15 Arıza
02:45 Ramo
02:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
05:00 Aşk Laftan Anlamaz
05:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
06:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Kalp Atışı
11:30 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
12:30 Asuman'la Sevgili Dünürüm
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur
20:00 Deliha 2
22:15 Deliha 2
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