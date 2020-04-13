13 Nisan 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 beIN Manşet
01:00 İyi Akşamlar İstanbul
01:15 Maç Sonu
01:45 Futbolun Şehirleri
02:00 Maç Saati
03:30 Maç Saati
03:45 Kısa Özet: A. Alanyaspor - Fenerbahçe
03:45 Süper Lig Kısa Özet
04:00 beIN Manşet
05:00 İyi Akşamlar İstanbul
05:15 Maç Sonu
06:00 beIN Manşet
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
07:30 Maç Saati
08:45 Maç Saati
09:15 Maç Saati
09:30 Maç Sonu
11:00 İyi Akşamlar İstanbul
12:00 Maç Saati
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
13:45 Maç Saati
14:15 Kısa Özet: Genk - Salzburg
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:30 beIN Wellness
14:30 Futbolun Şehirleri
15:30 Maç Sonu
15:30 Maç Saati
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
17:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
18:00 beIN Manşet
19:00 Futbolun Şehirleri
19:00 Taraftar
19:00 Maç Önü
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
21:00 beIN Manşet
21:15 Devre Arası
22:00 Maç Sonu
22:00 beIN Wellness
22:00 Maç Saati
23:00 Futbolun Şehirleri
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri