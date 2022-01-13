Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:50 Züğürt Ağa
02:00 Üç Kuruş
04:15 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
06:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç'la Sağlıklı Günler
11:00 Bir Şansım Olsa
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 13 Ocak 2022 Show Yayın Akışı - Son Dakika