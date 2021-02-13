Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Son Yaz
00:15 Sen Çal Kapımı
02:45 Zuhal Topal’la Sofrada
03:00 Zuhal Topal’la Sofrada
04:30 Zümrüdüanka
06:00 Kadın
07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Sen Çal Kapımı
13:00 Bay Yanlış
13:45 Temizlik Benim İşim
15:45 Son Yaz
15:45 Yasak Elma
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
20:00 Son Yaz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 13 Şubat 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika