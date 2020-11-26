13 ton geri dönüştürülmüş elyafla 1 milyondan fazla pet şişeden kumaş elde edildi - Son Dakika

13 ton geri dönüştürülmüş elyafla 1 milyondan fazla pet şişeden kumaş elde edildi

26.11.2020 17:04
13 ton geri dönüştürülmüş elyafla 1 milyondan fazla pet şişeden kumaş elde edildi, System.String[]

Erkek giyim markası Altınyıldız, sürdürülebilir tekstile destek vermek amacıyla kurulduğu günden beri 13 ton geri dönüştürülmüş elyaf kullanarak 1 milyon 200 bin pet şişeyi kumaşa dönüştürdüğünü açıkladı.

Erkek giyim markası Altınyıldız, sürdürülebilir tekstile destek vermek amacıyla kurulduğu günden beri 13 ton geri dönüştürülmüş elyaf kullanarak 1 milyon 200 bin pet şişeyi kumaşa dönüştürdüğünü açıkladı.

Erkek giyim markası Altınyıldız, dünyanın en etkin geri dönüşüm firmalarından Unify firması ile çalışarak, pet şişelerden elde edilen özel Repreve® elyafını Çerkezköy'deki fabrikasında karışımlı kumaşlara çevirdiğini duyurdu. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, bugüne kadar 13 ton geri dönüştürülmüş elyaf kullanarak 1 milyon 200 bin pet şişenin kumaşa dönüştürüldüğü aktarıldı.

Kullanılan elyaflar ile atık polyester geri dönüştürülürken çevre dostu koleksiyonların hazırlandığı belirtildi. Repreve® polyesterlerin, standart polyester üretimine göre su kullanımının yüzde 20, enerji kullanımının yüzde 45, karbon salınımının ise yüzde 30 oranında azaltılmasına yardımcı olduğu dile getirildi.

ÇALIŞMALARA HIZ VERİLDİ

Markadan yapılan açıklamanın devamında, "Repreve® karışımlı kumaşlar, Danimarka merkezli Bestseller firmasının Selected Home markası ve İsveç merkezli H&M'in COS ve Arket markaları için üretilerek ihraç edildi. Avrupa ve Amerika'nın artan doğa dostu, geri dönüştürülmüş kumaş talebini karşılamak üzere çalışmalara hız verdik. Kısa süre içerisinde Boyner'in özel markaları için de geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen Repreve® karışımlı kumaş üretimine başlanacak" denildi.


13 ton geri dönüştürülmüş elyafla 1 milyondan fazla pet şişeden kumaş elde edildi
13 ton geri dönüştürülmüş elyafla 1 milyondan fazla pet şişeden kumaş elde edildi

Altınyıldız, Çerkezköy, Erkek, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 13 ton geri dönüştürülmüş elyafla 1 milyondan fazla pet şişeden kumaş elde edildi - Son Dakika Ekonomi


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