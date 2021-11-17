"13. Uluslararası Çayda Çıra Film ve Sanat Festivali" - Son Dakika

Elazığ'da "13. Uluslararası Çayda Çıra Film ve Sanat Festivali"nin açılış galası gerçekleştirildi.

Elazığ Kültür ve Sanat Derneği tarafından bir otelde düzenlenen festivalin açılış galası çok sayıda sinema, dizi ve tiyatro oyuncusunun katılımıyla yapıldı.

Açılış galasına oyuncu Sezer Güvenirgil, Mesut Uçakan, Sefa Zengin, Serdar Akar, Suavi Eren ve Serap Ogan katıldı.

Vali Ömer Toraman, açılışta yaptığı konuşmada, kadim bir kültüre sahip olan Elazığ'ın kültür ve sanat faaliyetlerine verdiği önem ve değerle her zaman adından söz ettiren bir şehir olduğunu söyledi.

Festivale katılan sanatçılara teşekkür eden Toraman, "Bu etkinlik Elazığ'da düzenlendiği için memnuniyet duyuyorum. Kültür sanat faaliyetleri öteden beri büyük kentlerde başkentlerde kümelenmiş faaliyetler olarak algılanmış, ancak memnuniyetle izliyoruz ki Anadolu da Elazığ gibi başka şehirlerde önemli kültür faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor. Bu film festivali de bu yıl 13. gerçekleştirerek büyük bir başarıyı yakalıyor. "diye konuştu.

Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Serdar Kara da geçen yıl yaşanan ve 41 vatandaşın hayatını kaybettiği depremden sonra değişim ve dönüşüm geçiren bir şehirde tekrardan sanatsal bir faaliyeti yapmanın gurunu yaşadıklarını dile getirdi.

Çayda çıra oyununun sergilendiği festivalde, çeşitli sinevizyon gösterimleri yer aldı.

Festival kapsamında Sezer Güvenirgil, Mesut Uçakan'a onur ödülü verildi.

Oyuncu Sezer Güvenirgil, ödülün kendisine layık görülmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

En son Elazığ'da 30 yıl önce geldiğini belirten Güvenirgil, "En son konserlerim için Elazığ'a gelmiştim. 30 yılda çok şey değişti. Bizler yaşlandık. Ama gördüğüm kadarıyla Elazığ'ı 30 yıl sonra o kadar gelişmiş olarak buldum ki iftihar ettim."dedi.

Yönetmen Mesut Uçakan ise festivale katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.