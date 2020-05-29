Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirliğinde "13'üncü Proje Fuarı ve Yarışması" başladı.



Salgın nedeniyle online ortamda başlayan etkinlik 2 gün boyunca devam edecek. Bu yıl 8 farklı alanda 400'ü aşkın öğrenci 200'den fazla proje hazırlayarak projelerini sanayicilerin ve akademisyenlere tanıtacak.



Online ortamda yapılan etkinliğin açılışına Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, ESTÜ Rektörü Tuncay Döğeroğlu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Süleyman Kaytakoğlu, EOSB Başkanı Nadir Küpeli, sanayiciler, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.



Etkinlikte konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, "Bizler gençlerimize güveniyoruz. Fakat belirlediğiniz hedeflere ulaşabilmeniz için ilk önce sizlerin kendinize inanması gerekiyor. Başarı merdiveninin ilk basamağı kişinin kendisine inanmasıdır" dedi.



Yeni fırsat sunacak



Proje fuarının amacından bahseden ve açılış konuşması yapan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında son sınıf öğrencilerimizi ve sanayicileri fark oluşturan projelerle bir araya getirmek istedik. Yeni fikirlerin desteklenmesini sağlamak ve hem gençler hem de iş insanları için yeni iş fırsatları oluşturmak istiyoruz" dedi.



Ülkemizin ekonomik olarak gelişmesi için temel koşulun sanayinin ürün çeşitliliği artırması olduğuna vurgu yapan Kesikbaş, "Proje Fuarı etkinliği ile Eskişehir'de yeni işbirliği imkanlarının sağlanmasını, iş dünyası ile bir araya gelecek gençlerimizin motivasyonlarının yükseltilmesini ve en önemlisi güncel teknolojik bilgilerin sanayiye aktarılarak kalite ve verimliliğin iyileştirilmesini beklemekteyiz" diye konuştu.



Ülkemiz adına sevindirici



Online açılışa katılan TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ise 13 yıl önce proje tabanlı eğitimin çok fazla konuşulmadığı bir dönemde ESO ve Üniversitenin bu etkinliğe başladığını söyleyerek, "Bu projede ben de dekan olduğum yıllarda görev aldım. Bugüne kadar gelmesi, sanayicilerimizin ve üniversitemizin bunu sürdürmesi çok kıymetli. Böyle bir etkinlik ülkemizin geleceği adına sevindirici" diyerek TÜBİTAK'ın son yıllarda hayata geçirdiği çalışmalar hakkında bir sunuş gerçekleştirdi.



Yapılan açılış konuşmalarından sonra söz alan öğrenciler projelerini tanıttılar. İki gün boyunca sürecek etkinlikte kendi alanlarında ilk 3'e giren 24 başarılı proje de belirlenerek ve tüm katılımcılarla paylaşılacak. - ESKİŞEHİR