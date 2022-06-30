13 yaşındaki Alperen'den alkış alan hareket! Su ve limonata satıp elde ettiği geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyor - Son Dakika
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13 yaşındaki Alperen'den alkış alan hareket! Su ve limonata satıp elde ettiği geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyor

30.06.2022 14:54

Yalova'da yaşayan 13 yaşındaki Alperen Dede, derslerinden artakalan zamanlarında ve tatillerde su ile limonata satarak elde ettiği geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyor. Şimdiye dek 6 bin lira bağışladığını ifade eden Alperen, "Günlük kazanç elde edemediğim zamanlarda ailemin verdiği harçlıkları bağışlıyorum. Bunu para için değil insanlık için yapıyorum. " dedi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde oturan, 7'nci sınıf öğrencisi Alperen Dede, 1 senedir boş vakitlerinde su ve limonata satarak, gelirinin tamamını Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyor. Eğitim döneminde derslerinden sonra tatilde ise günde 4 saat sahilde soğuk su ve limonata satan Alperen, günlük kazancını biriktirip, Mehmetçik Vakfı'nın hesabına yatırıyor.

13 yaşındaki Alperen, su ve limonata satıp gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyor

6 BİN LİRA KAZANDI, HEPSİNİ BAĞIŞLADI

Şu ana kadar su ve limonata satışından elde ettiği 6 bin lirayı bağışladığını belirten Alperen, "Günlük, bütün kazandıklarımı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayarak yardım ediyorum" dedi.

13 yaşındaki Alperen, su ve limonata satıp gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyor

"ANLATILAMAZ BİR HİKAYE BU"

Bu kararı kendisinin aldığını söyleyen Alperen Dede, satış yaptıklarının, kendisini takdir ederek fazla para verdiğini de belirtti. Alperen, "1 yıldır bu işi yapıyorum. Tezgahım olmadığı için seyyar dolaşıyorum. Sudan fazla limonata da satıyorum. Günde 80 lira falan kazanıyorum. Parayı gidip Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyorum. Bunu para için değil insanlık için yapıyorum. Günlük kazancımı çıkarmadığım zaman ailem bana harçlık veriyor. Onu da gidip bankaya yatırıyorum. Bu doğuştan gelen bir şey de olabilir. Bilmiyorum anlatılamaz bir hikaye bu. Ailem de bana destek çıkıyor. Ülkemi seviyorum, ülkem için her şeyi yapmaya da hazırım" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Çiftlikköy, Yalova, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 13 yaşındaki Alperen'den alkış alan hareket! Su ve limonata satıp elde ettiği geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 13 yaşındaki Alperen'den alkış alan hareket! Su ve limonata satıp elde ettiği geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyor - Son Dakika
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