13 yaşındaki çocuk av tüfeğini temizlerken 6 yaşındaki kardeşini vurdu

Giresun'un Görele ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk av tüfeğini temizlerken 6 yaşındaki kardeşini vurdu.

Giresun'un Görele ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk av tüfeğini temizlerken 6 yaşındaki kardeşini vurdu. Alınan bilgiye göre, Görele ilçesine bağlı Gültepe köyünde Şenol ve Sibel Çöten çiftinin 13 yaşındaki oğlu A.Ç. av tüfeğini temizlerken 6 yaşındaki kardeşi A.Ç.'yi vurdu. Meydana gelen olayda A.Ç. hayatını kaybederken cenazesi otopsi için Trabzon'a gönderildi. 6 yaşındaki A.Ç.'nin cenazesi bugün Gültepe köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - GİRESUN

Giresun, Yaşam, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Yaşam › 13 yaşındaki çocuk av tüfeğini temizlerken 6 yaşındaki kardeşini vurdu - Son Dakika

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