Mersin\'de ölüm virajında kaza: Kamyon devrildi, sürücü hayatını kaybetti

3.Sayfa

Mersin'in Mut ilçesinde bulunan ölüm virajı olarak bilinen bölgede devrilen kamyonun kasası yok oldu, kabini hurdaya döndü, sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Mut Burunköy Mahallesi D715 karayolu Kavaklı mevkiinde ölüm virajı olarak bilinen yerde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Zekeriya Yenilmez (51) yönetimindeki 06 BMP 13 plakalı kamyon Karaman-Mut istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi. Marketlerle eşya taşıtan kamyonun kasası tamamen yok olurken kabini hurdaya döndü. Sürücü Yenilmez ise kazada olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından sürücünün cansız bedeni ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN