Mersin'de ölüm virajında kaza: Kamyon devrildi, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de ölüm virajında kaza: Kamyon devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Mersin\'de ölüm virajında kaza: Kamyon devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Mersin'in Mut ilçesinde bulunan ölüm virajı olarak bilinen bölgede meydana gelen kazada, kamyonun kasası yok oldu, kabini hurdaya döndü ve sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

04.05.2024 11:18  Güncelleme: 11:20
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Mersin'in Mut ilçesinde bulunan ölüm virajı olarak bilinen bölgede devrilen kamyonun kasası yok oldu, kabini hurdaya döndü, sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Mut Burunköy Mahallesi D715 karayolu Kavaklı mevkiinde ölüm virajı olarak bilinen yerde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Zekeriya Yenilmez (51) yönetimindeki 06 BMP 13 plakalı kamyon Karaman-Mut istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi. Marketlerle eşya taşıtan kamyonun kasası tamamen yok olurken kabini hurdaya döndü. Sürücü Yenilmez ise kazada olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından sürücünün cansız bedeni ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de ölüm virajında kaza: Kamyon devrildi, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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