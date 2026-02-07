13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler - Son Dakika
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler
07.02.2026 14:38
Çorum'da 13 yaşındaki E.T, okul önünde üç kız arkadaşı tarafından darbedilerek diğer öğrencilerin önünde diz çöktürülüp özür dilemeye zorlandı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerin WhatsApp gruplarında paylaşılmasının ardından ailesinin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'da 13 yaşındaki E.T, okul önünde 3 kız arkadaşı tarafından darp edilip, diğer öğrencilerin önünde özür dilemeye zorlandı. Zorbalığın ardından çekilen görüntüler WhatsApp gruplarında paylaşılınca, E.T'nin ailesi durumu polise bildirerek şikayetçi oldu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay 5 Şubat Perşembe günü Buharaevler Mahallesi Buharaevler 6. Cadde'de bulunan Mustafa Kemal Ortaokulu dışında meydana geldi. 13 yaşındaki E.T, etrafını saran birçok öğrencinin önünde dizlerinin üzerine çöktürülerek kendisini darp eden 3 kız arkadaşından tehditlerle özür dilemeye zorlandı.

GÖRÜNTÜ GRUPLARDA PAYLAŞILDI

E.T'nin akran zorbalığına maruz kaldığı bu anlar cep telefonu ile çekilerek öğrencilerin yer aldığı WhatsApp gruplarında paylaşıldı. E.T. durumu ailesine anlattı. Baba M.T. kızının uğradığı akran zorbalığını görünce polise giderek şikayetçi oldu.

13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

HASTANEDEN RAPOR ALINDI

Çorum Çocuk Şube Amirliği'nde yapılan işlemlerin ardından hastanede rapor alınan E.T.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerinin bulunduğu ve saçlarının zarar gördüğü yönde rapor verildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yaşam 13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bakış Açısı Bakış Açısı:
    Biz neler yaşadık neler, okuldaki zorbalık İsrail'deki zorbalıkla aynı 41 2 Yanıtla
  • My52y93. My52y93.:
    Devlet bu tip durumlar için caydırıcı önlemler alması lazım bu çocuklar icin psikolojik destek ve yaşlı bakım evlerinde belli bir süre yardım 26 1 Yanıtla
  • Mustafa Akan Mustafa Akan:
    Nereye böyle 16 1 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    direksiyon patlamış otobüs gibi gidiyor ülke ya denize yada şarampole 12 0 Yanıtla
  • mehmet kara mehmet kara:
    sansürsüz hali yokmu? 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
