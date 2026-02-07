13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

Çorum'da 13 yaşındaki E.T, okul önünde 3 kız arkadaşı tarafından darp edilip, diğer öğrencilerin önünde özür dilemeye zorlandı. Zorbalığın ardından çekilen görüntüler WhatsApp gruplarında paylaşılınca, E.T'nin ailesi durumu polise bildirerek şikayetçi oldu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay 5 Şubat Perşembe günü Buharaevler Mahallesi Buharaevler 6. Cadde'de bulunan Mustafa Kemal Ortaokulu dışında meydana geldi. 13 yaşındaki E.T, etrafını saran birçok öğrencinin önünde dizlerinin üzerine çöktürülerek kendisini darp eden 3 kız arkadaşından tehditlerle özür dilemeye zorlandı.

GÖRÜNTÜ GRUPLARDA PAYLAŞILDI

E.T'nin akran zorbalığına maruz kaldığı bu anlar cep telefonu ile çekilerek öğrencilerin yer aldığı WhatsApp gruplarında paylaşıldı. E.T. durumu ailesine anlattı. Baba M.T. kızının uğradığı akran zorbalığını görünce polise giderek şikayetçi oldu.

HASTANEDEN RAPOR ALINDI

Çorum Çocuk Şube Amirliği'nde yapılan işlemlerin ardından hastanede rapor alınan E.T.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerinin bulunduğu ve saçlarının zarar gördüğü yönde rapor verildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.