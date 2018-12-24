Son Dakika Haberleri: 130 Suriyeli Esenyurt'tan Memleketlerine Dönüş İçin Yola Çıktı

130 Suriyeli Esenyurt'tan Memleketlerine Dönüş İçin Yola Çıktı

2 saat önce

Ülkelerindeki iç karışıklıktan ve savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, evlerine geri dönmeye devam ediyor.

130 Suriyeli Esenyurt'tan Memleketlerine Dönüş İçin Yola Çıktı, System.String[]
Ülkelerindeki iç karışıklıktan ve savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, evlerine geri dönmeye devam ediyor. Suriye'ye yapılan başarılı operasyonlar sonucu Esenyurt'tan 130 Suriyeli güvenli hale getirilen bölgelere dönüş için yola çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının ardından bölgenin güvenli hale gelmesiyle Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyeli sayısı gün geçtikçe artıyor. Esenyurt Belediyesinin gerçekleştirdiği organizasyonla 130 Suriyeli daha ülkelerine dönmek için hareket etti. Memleketlerine dönmenin mutluluğunu yaşayan Suriyeli aileler, Cumhurbaşkanına ve Türk halkına teşekkürlerini dile getirdi. Memleketlerine dönen Suriyelilerin yakınları ise vedalaşırken gözyaşlarını tutamadı. Esenyurt Belediyesi bugüne kadar 4 bin 200 Suriyeliyi memleketlerine kavuşturdu.

"Niyetimiz 2019 yılında 20-25 bin arasında Suriyeliyi evlerine yolcu edebilmek"

Suriyelilerin memleketlerine dönme sevincini paylaştığını ifade eden Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, "İki taraflı bir sevinç yaşıyoruz. Onlar adına sevinç yaşıyoruz. Allah razı olsun başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, kahraman ordumuz sayesinde tekrar geri döndüler. Artık bir vatanları yeniden var. Artık vatanın kavramını bilen insanlar olarak da geri dönüyorlar. Bu bizi sevindiriyor. Kendi açımızdan sevinçliyiz, ev sahipliği yaptık. Her güzel şeyin sonu olduğu gibi onların da ülkemizdeki son günleri. Özgürleşen ülkelerine geri dönecekler. Orada hayatlarını kuracaklar ve vatanlarına sahip çıkacaklar. Biz de onlara gerekli ev sahipliği yapmış insanlar olarak mutluluk taşıyacağız. Geçenlerde İçişleri Bakanımızı takip ettim, çok sayıda dönen olmuş. Bunun en uzak noktadan gönderen belediye olmakta bize düştü. Yaklaşık 4 bin 200 kişi bizim gönderdiğimiz. Niyetimiz 2019 yılında minimum 20-25 bin arasında Suriyeliyi evlerine yolcu edebilmek ve onlara biz araç desteği sağlıyoruz. Eşyaları için de küçük bir kamyon veriyoruz" dedi.

"Tuzunuzu, ekmeğinizi helal edin"

Türkiye'ye teşekkür eden Ali Murat, "Cumhurbaşkanından, Türkiye'den Allah razı olsun. Çok mutluyuz, Allah sizden razı olsun kardeşim" diye konuştu.

Memleketine dönmekten mutluluk duyduğunu belirten Nofa Alali, "Suriye'ye, memleketimize gidiyoruz. Suriye'nin Halep'ine gidiyoruz. Allah sizden razı olsun. Tuzunuzu, ekmeğinizi helal edin. Bitti. Vatanımız güzel oluyor Allah'a şükür. Sizin sayenizde, Allah'ın sayesinde. Çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanından da Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:39 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TESK Başkanı: Akaryakıt İndirimleri Esnafın Maliyetlerini Düşürüp Etiketlere İndirim Olarak Yansıyacak Turizmin Ekonomik Büyümeye Katkısı Yüzde 4,3 Olan Türkiye, Devleri Solladı

Evinde Komaya Giren Genç Basketçi, Hastanede Öldü Bayanlar Maçında Kırmızı Kartlar Hava Uçuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 18:03:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 130 Suriyeli Esenyurt'tan Memleketlerine Dönüş İçin Yola Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]