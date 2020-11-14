14 Kasım Cumartesi DHA Spor Gündemi

Fuat Çapa: 8 hafta geçti, ilk kez takım olarak çalışma fırsatı bulduk

"Şu ana kadar iki ileri, bir geri oldu"

Ankaragücü camiası büyük camia""Göztepe maçında 3 puanla tanışmak istiyoruz""Her şeyin oturmuş olduğu kulüplerde hiç çalışmadım""Yaş ortalaması 22.6 olan bir takımız"Ankaragücü'nün Antalya kampı sürüyor

TÜRKİYE - RUSYA MAÇINA DOĞRU18.00 Ay-yıldızlıların teknik patronu Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek. 18.30 A Milli Takım, yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.12.00 Rusya, karşılaşma öncesi son antrenmanını mücadelenin oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yapacak.13.20 Konuk ekibin teknik direktörü Stanislav Cherchesov ve bir oyuncu basın toplantısında konuşacak.FORMULA 112.00 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14'üncü etabı DHL Türkiye Grand Prix'sinde pilotlar üçüncü antrenman turları için piste çıkacak.13.00 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sine ilişkin açıklamalarda bulunacak.15.00 Organizasyonda sıralama turları gerçekleştirilecek.FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞSiyah-beyazlı takım izinli.

GALATASARAYSarı-kırmızılı ekip günü izinli geçirecek.

TRABZONSPORBordo-mavililer, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

MİSLİ.COM 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİki ligde de haftanın maçları oynanacak.

BASKETBOLFIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası18.00 Türkiye - SırbistanING Basketbol Süper Ligi13.00 Bahçeşehir Koleji - Frutti Extra Bursaspor 15.15 Türk Telekom - Fenerbahçe Beko 17.30 Tofaş - OGM Ormanspor 20.00 Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray

VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi15.00 VakıfBank - Karayolları16.00 Sarıyer Bld. - Türk Hava Yolları

AT YARIŞI82'nci Cumhurbaşkanlığı Koşusu saat 16.30'da ve 40'ıncı Cumhuriyet Koşusu saat 17.00'de, 75'inci Yıl Ankara Hipodromu'nda yapılacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ

Organizasyon grup maçlarıyla devam edecek.