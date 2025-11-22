14 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
14 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

14 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
22.11.2025 10:59  Güncelleme: 11:44
Kocaeli'de özel bir lisenin kantininde yedikleri tavuğun ardından mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Ekipler, kantinde satılan tavuktan incelemek üzere numune aldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kantinden tavuk yiyen 14 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Tatlıkuyu Mahallesi'nde özel bir lisede eğitim gören 14 öğrenci, dün okul kantininde yedikleri tavuğun ardından mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşadı. Öğrenciler, durumu öğretmenlerine bildirirken; ihbarla okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 14 öğrenci, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki farklı hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

NUMUNELER İNCELENİYOR

Diğer yandan Gebze Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, kantinde satılan tavuktan incelemek üzere numune aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 14 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

