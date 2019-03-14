14 Mart Tıp Bayramı
1 saat önce
Zonguldak'ta, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Zonguldak
'ta, 14 Mart Tıp Bayramı
dolayısıyla tören düzenlendi.
Valilik binası önündeki Atatürk
Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu.
Zonguldak Tabip Odası Başkanvekili Prof. Dr. Eksal Kargı
, burada yaptığı konuşmada, hekimliğin büyük bir fedakarlıkla icra edilen, özveri, sabır ve tahammül gerektiren en kutsal mesleklerden biri olduğunu söyledi.
Hekimliğin tarihin her döneminde önemini ve toplum içindeki saygınlığını koruduğunu belirten Kargı, "Maalesef son yıllarda olumsuz durumlarla daha sıklıkla karşılaşıyor olsak da biz hekimler, halkımızın her dönemde en güvendiği, değer ve destek verdiği, minnet, şükran ama her şeyden önemlisi saygı duyduğu kişiler olduğumuz inancımızdan asla vazgeçmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:10 Kaynak: AA
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