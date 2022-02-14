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14 Şubat dolar 13,58'den alıcı buluyor - Son Dakika

14 Şubat dolar 13,58'den alıcı buluyor

14.02.2022 11:44

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlaması sonrası 13,58 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 15,36'dan, sterlin ise 18,35'ten satılıyor.

Cuma günü yatay bir seyir izleyen eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 13,5118'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla 13,58 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,15 değer kazanarak 15,36'dan, sterlin/TL ise 18,35'ten satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 96,1 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda yatay seyirle 1,1340'tan alıcı buluyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin güvenli liman varlıklara olan talebi artırdığını kaydederek, bu durumun da doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini bildirdi. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında dile getirdi. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,4'ün direnç, 95,5 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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Sterlin, dolar, Cuma, Euro, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans 14 Şubat dolar 13,58'den alıcı buluyor - Son Dakika


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