14 Şubat Sevgililer Günü
50 dakika önce
- Törene katılanlardan görüntüler Nikah kıyılması Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in konuşması KAHRMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 14 Şubat Sevgililer Gününde evlenmek isteyen 46 çift Onikişubat Belediyesi, tarafından düzenlenen törenle nikahları kıyıldı.
- Törene katılanlardan görüntüler
Nikah kıyılması Onikişubat
Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek
'in konuşması KAHRMANMARAŞ - Kahramanmaraş
'ta 14 Şubat
Sevgililer Gününde evlenmek isteyen 46 çift Onikişubat Belediyesi, tarafından düzenlenen törenle nikahları kıyıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:43 Kaynak: AA
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