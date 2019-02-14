Son Dakika Haberleri: 14 Şubat Sevgililer Günü

14 Şubat Sevgililer Günü

50 dakika önce

- Törene katılanlardan görüntüler Nikah kıyılması Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in konuşması KAHRMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 14 Şubat Sevgililer Gününde evlenmek isteyen 46 çift Onikişubat Belediyesi, tarafından düzenlenen törenle nikahları kıyıldı.

- Törene katılanlardan görüntüler
Nikah kıyılması
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in konuşması KAHRMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 14 Şubat Sevgililer Gününde evlenmek isteyen 46 çift Onikişubat Belediyesi, tarafından düzenlenen törenle nikahları kıyıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:43 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Hanefi Mahçiçek, 14 Şubat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gökhan Çıra'yla Nikah Masasına Oturacak Olan Selin Ciğerci'nin Şahidi Demet Akalın Olacak Son Dakika! Erdoğan'dan Soçi'de İlk Mesaj: YPG Temizlenmeden Suriye'nin Bütünlüğü Sağlanamaz

Faizsiz Ev Sahibi Yapan Kuruluşlar İçin Devlet Harekete Geçti Antalya'dan Tanzim Satışa 4 Günde Bin 400 Ton Sebze Gönderildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 14:33:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 14 Şubat Sevgililer Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]