Son Dakika Haberleri: 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Nikah Yoğunluğu

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Nikah Yoğunluğu

2 saat önce

Bağcılar'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen çiftlerin fazlalığı nedeniyle her 5 dakikada bir nikah kıyıldı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Nikah Yoğunluğu, System.String[]
Bağcılar'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen çiftlerin fazlalığı nedeniyle her 5 dakikada bir nikah kıyıldı.

Bağcılar Halk Sarayı'na 14 Şubat'ta evlenmek isteğiyle kayıtların yaptıran çiftlerin nikah işlemleri sabah saat 09.30 itibarıyla başladı.

Günlük ortalama 12 nikahın kıyıldığı salonda özel gün dolayısıyla sayı 4 kat artarak 47'ye ulaştı.

Bağcılar Belediyesi Evlendirme Şefi Erdoğan Damgaşı, Bağcılar Belediyesinin özel günlerde hiçbir sınırlama yapmadığını, başvuran tüm çiftlerin nikahlarını kıymaya çalıştıklarını söyledi.

Damgaşı, "Gençler bu günü tercih ediyor. Yeter ki gençler mutlu olsunlar." dedi.

Merve Sultan Çatalcam ile hayatını birleştiren damat Serkan Ertaş, "14 Şubat hem doğum günüm hem sevgililer günü hem de nikah günüm olsun istedim. Eşimin 14 Mart'ta doğum günü. 14 Nisan'da da düğünümüz olacak inşallah. Hediyeyi bir günde halletmiş olacağız. Sabah erken olması bizim için biraz zor oldu. Ama güzel bir anı oldu bizim için." şeklinde konuştu.

Aslıhan Gürel Dönmez ile hayatını birleştiren damat Rıdvan Dönmez, özel bir günde nikahlarını kıyarak ölümsüzleştirmek istediklerini dile getirerek, "Bir ömür boyu hem hatırlayıp hem de evliliğimizi kutlayacağız. Bir açıdan bakılırsa iki özel günü birleştirip tek bir hediyeyle halletmiş olacağız. Bağcılar'da bu günü almak kolay oldu. Üç hafta öncesinden aldık. Şanslıydık gün bulduk. 5 dakikada bir nikah kıyıldığı için ister istemez çok fazla davetli çağıramadık. Nikahı anlamadık. Hızlı bir şekilde imza atıldı." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:51 Kaynak: AA

Bağcılar, Sevgililer Günü, 14 Şubat, Güncel
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