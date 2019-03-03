14. Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu Fetih Koşusu

Antalya'nın fethinin 812. yılı kutlamaları kapsamında, 14. Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu Fetih Koşusu yapıldı.

Antalya'nın fethinin 812. yılı kutlamaları kapsamında, 14. Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu Fetih Koşusu yapıldı.



Antalya Kültür Merkezi önünden başlayan yarışlara 10 bin kişi katıldı. Organizasyona katılanlar, 42 kilometrelik maraton, 21 kilometrelik yarı maraton ve 10 kilometre koşuda mücadele etti.



Yarışların startını veren Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, aynı zamanda 10 kilometre koşuya katıldı.



Profesyonel sporcuların da yer aldığı organizasyonu çok sayıda sporsever izledi.



Bazı sporcular bebekleriyle yarışa katılırken, bazıları ise toplumsal konulara ilişkin pankart taşıyarak koştu.



Organizasyonda 578 kişinin katıldığı maratonda erkekler kategorisinde birinciliği Murat Kurtak, kazandı. Kadınlarda ise Rus sporcu Elena Nurgalieva ilk sırada yer aldı.



2 bin 474 kişinin koştuğu yarı maratonda erkeklerde Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa, kadınlarda da Ceren Yılmaz birinci oldu. 6 bin 948 kişinin yer aldığı 10 kilometre koşuda erkeklerde Hasan Altınbay, kadınlarda da Rus sporcu Tatyana Neroznak birinciliği elde etti.

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