14'üncü kitabı 'Türk Zinciri'

Şatana, " Tarihten esinlenerek kurguladığım, fantastik edebi, 7'den 70'e her yaş grubunun çok rahat anlayabileceği, bir o kadar da görsel hafızaya hitap eden bir kitap yazdım. Bugüne kadar Türklerle ilgili, Türk tarihiyle ilgili binlerce kitap yazıldı, filmler çekildi, tiyatrolar sahnelendi. Okul kitaplarından ya da belgesel niteliğindeki kitaplardan çok azımızın aklında gerçekler kalıyor. Ama seyrettiğimiz bir filmi pek unutmayız. Görsel hafıza daha güçlü. Okuyucularım kitaplarımı okurken sinemaya gitmiş gibi hissetmeliler" dedi.