14 Yaşındaki Çocuk Destekle Yürümeye Başladı

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde otoimmün miyelit (omurilik iltihaplanması) tedavisi gören 14 yaşındaki çocuk, destekli şekilde yürümeye başladı.

Bingöl'de ani solunum ve kalp durması şikayetiyle hastaneye getirilen Aziz Enül, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Hastanenin ileri düzey laboratuvar imkanları ve multidisipliner sağlık hizmetleri kapsamında yaklaşık 1 yıl solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdüren Enül'e, yoğun medikal tedavinin yanı sıra kapsamlı fizik tedavi ve rehabilitasyon programları uygulandı.

Alanında uzman hekimler, fizyoterapistler, yoğun bakım hemşireleri ve rehabilitasyon ekibinin koordineli çalışmasıyla hastada aşamalı ve istikrarlı bir iyileşme sağlandı.

Tedavi sürecinin ardından Enül, mekanik solunum desteğinden ayrıldı, konuşma yetisini yeniden kazandı ve destekle ayakta durmaya başladı.

Enül, 2 yıl süren tedavinin ardından sedyeyle getirildiği hastaneden destekli şekilde yürüyerek çıktı.

"Bu tedaviyi Türkiye'de uygulayabilen sayılı kliniklerden biriyiz"

Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Kırık, hastanın yaklaşık 2 yıl önce Bingöl'den ani solunum ve kalp durması şikayetiyle Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine sevk edildiğini söyledi.

Enül'e oldukça nadir görülen bir hastalık tanısı konulduğunu ifade eden Kırık, "Hasta, tanı aldığı dönemde Türkiye'de 3 ya da 4'üncü vakaydı. Yoğun bakım sürecinde iki kez solunumu durdu ve akciğerinin bir kısmı alındı. Boğazı delinerek ev tipi solunum cihazıyla taburcu edilen hasta Aziz Enül, sonra immünoterapi ve fizik tedaviyle takip edildi. Önce solunum cihazından ayrıldı, ardından konuşma ve beslenme fonksiyonlarını kazandı. Ardından destekli yürüyebilir hale geldi. Bu tedaviyi Türkiye'de uygulayabilen sayılı kliniklerden biriyiz." dedi.

"Hedefimiz günlük yaşamını tek başına sürdürebilmesi"

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Nevsun Pıhtılı Taş da rehabilitasyon sürecine erken dönemde yatak rehabilitasyonuyla başladıklarını ifade etti.

Hastayı ilk devraldıklarında konuşma yetisinin olmadığını, yutma güçlüğü yaşadığını ve oturamadığını anlatan Taş, şunları kaydetti:

"Yoğun bakım süreci ve hastalığa bağlı kaslarda spastisite vardı. Medikal tedaviler ve botulinum toksini enjeksiyonlarıyla bu sorunları büyük ölçüde giderdik. Şu anda destekle mobilize olabiliyor, kendi başına oturabiliyor, yiyip konuşabiliyor. Amacımız günlük yaşamını tek başına sürdürebileceği seviyeye ulaşması."

Sedyeyle geldiği hastaneden destekli şekilde yürüyerek çıkmanın mutluluğunu yaşayan Aziz Enül ise "Hocalarımı çok seviyorum. İyi ki varlar. Evime gideceğim için çok mutluyum." ifadesini kullandı.