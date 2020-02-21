14 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında 7 sanığa toplam 213 yıl hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel 14 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında 7 sanığa toplam 213 yıl hapis - Son Dakika

14 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında 7 sanığa toplam 213 yıl hapis

14 dakika önce

BURSA'da, 4 yıl önce F.K.'ye (18) cinsel istismarda bulunan 7 kişinin 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cebir tehdit veya hile kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yargılandığı davada karar çıktı.

14 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında 7 sanığa toplam 213 yıl hapis, System.String[]

BURSA'da, 4 yıl önce F.K.'ye (18) cinsel istismarda bulunan 7 kişinin 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cebir tehdit veya hile kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklardan Fedai Işık, Rasim Erbir, Alparslan Türkyılmaz, Gürkan Şenel ve Onur Kuku'ya 35'er yıl, Ekrem Ünal'a ise 25 yıl hapis cezası verildi. Sanık Okan Temiz ise olayı tarihinde yaşının küçük olması nedeniyle 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2016 yılında, Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde meydana geldi. O dönem 14 yaşında olan F.K.'nin halime olduğunu fark eden annesi K.D. (47), kızını Zübeyde Hanım Doğum Evi'ne götürdü. Doğum yapan F.K.'nin çocuğu yurda teslim edildi. F.K., Bursa Çocuk İzleme Merkezi'ne (ÇİM) verdiği ifadesinde, Ekrem Ünal (35), tarafından zorla motosiklete bindirip, götürüldüğü Mudanya yolundaki ormanlık alanda Ünal'ın cinsel istismarına uğradığını anlattı. Başlatılan soruşturmada yapılan incelemelerde Onur Kuku (23), Gürkan Şenel (26), Alparslan Türkyılmaz (23), Rasim Erbir (49), Fedai Işık (28) ve Okan Temiz'in (22) de belli tarihlerde, F.K.'ye ellerinde görüntü olduğunu ve bu görüntüleri anne babasına göstermekle tehdit ederek, küçük kıza cinsel istismarda bulundukları ortaya çıktı. 7 kişi, polis ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü farklı tarihlerde tutuklanıp, serbest bırakıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cebir tehdit veya hile kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından açılan davada 7 sanığın yargılanmasına bugün devam edildi. Tutuksuz sanıklar Ekrem Ünal, Onur Kuku, Gürkan Şenel, Alparslan Türkyılmaz, Rasim Erbir, Fedai Işık ve Okan Temiz son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya F.K. ile annesi katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, son sözleri sorulan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyip, beraatlarını talep etti.

CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti, Fedai Işık, Rasim Erbir, Alparslan Türkyılmaz, Gürkan Şenel ve Onur Kuku'ya 35'er yıl, Ekrem Ünal'a ise 25 yıl hapis cezası vererek tutuklanmasına karar verdi. Okan Temiz'e ise olayın yaşandığı tarihte yaşının küçük olması nedeniyle 13 yıl hapis cezası verilirken, yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Temiz, hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması halinde hapse girecek. Haklarında tutuklama kararı verilen sanıklar, polis tarafından Bursa E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.


Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:34 Kaynak: DHA
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