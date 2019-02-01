Son Dakika Haberleri: 14 Yaşındaki Kızdan 8 Gündür Haber Alınamıyor

14 Yaşındaki Kızdan 8 Gündür Haber Alınamıyor

1 saat önce

14 yaşındaki kızdan 8 gündür haber alınamıyor NİĞDE - Niğde'de amcası ile birlikte yaşayan 14 yaşındaki Burcu Başer'den ailesi 8 gündür haber alamıyor.

14 yaşındaki kızdan 8 gündür haber alınamıyor

NİĞDE - Niğde'de amcası ile birlikte yaşayan 14 yaşındaki Burcu Başer'den ailesi 8 gündür haber alamıyor.
Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla köyünde erkek kardeşi ile birlikte amcasının yanında yaşayan 14 yaşındaki lise 1 öğrencisi Burcu Başer'den 8 gündür haber alınamıyor. Amca Osman Başer, yeğeni Burcu Başer'e kendisinin baktığını ve 23 Ocak günü evlerinin önünden otomobil ile kaçırıldığını iddia etti. Jandarmaya haber verdiklerini belirten amca Başer, "Yeğenim kaçırıldı. Yıllardır ben bakıyorum. Hayatından endişe ediyorum. Yetkililerden bir an önce yeğenimi bulmalarını istiyorum" dedi.
Yakını Barkın Başer ise, "Burcu 14 yaşındadır. Babası daha önce trafik kazasında hayatını kaybetti. Amcası vasisi oluyor. Yaşının küçük olduğundan hayatından endişe duyuyoruz. Haber alamıyoruz 8 gündür kayıp. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.
Jandarma olayla ilgili geniş çapta soruşta başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:02 Kaynak: İHA

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