14 yıl hapis cezası bulunan firari Çayırbağ'da yakalandı
14.04.2026 14:10
Afyonkarahisar’da hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Hakkında ağır suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari, Çayırbağ beldesinde yakalanarak adalete teslim edildi.

CİNAYET VE DOLANDIRICILIK SUÇLARINDAN ARANIYORDU

Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan Ş.Ç. isimli şahsın, “kasten öldürme” ve “başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama” suçlarından arandığı belirlendi. Şahsın bu suçlardan toplam 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin titiz takibi sonucu Çayırbağ beldesinde yakalanan firari, uzun süredir aranan isimler arasında yer alıyordu.

YAKALANAN ŞAHIS CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan Ş.Ç., ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Haber: Faruk Kılınç

Yerel Haberler, Jandarma, Yerel, Afyon, Son Dakika

