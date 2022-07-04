1456 aranan şahıs yakalandı, 27 bin 378 araca ceza yazıldı - Son Dakika
Üye Girişi

1456 aranan şahıs yakalandı, 27 bin 378 araca ceza yazıldı

04.07.2022 10:48
1456 aranan şahıs yakalandı, 27 bin 378 araca ceza yazıldı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından haziran ayında yapılan denetimlerde 290 bin 461 şahsın GBT kontrolü yapıldı, 1456 aranan şahıs yakalandı ve 122 bin 672 araç kontrol edilerek 27 bin 378 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından haziran ayında yapılan denetimlerde 290 bin 461 şahsın GBT kontrolü yapıldı, 1456 aranan şahıs yakalandı ve 122 bin 672 araç kontrol edilerek 27 bin 378 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Samsun Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü'nün haziran ayı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyet ve çalışmaları açıkladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-30 Haziran 2022 tarihleri arasında 290 bin 461 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan kontroller ve operasyonlar sonucu toplam 1456 aranan şahıs yakalandı. Haziran ayı içerisinde 122 bin 672 araç kontrol edilerek 27 bin 378 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı. Araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla 1793 kişiye trafik eğitimi verildi.

Yapılan çalışmalarda toplam 88 adet ruhsatsız tabanca, 24 adet kurusıkı tabanca, 30 adet av tüfeği, 113 adet silah aksamı (namlu, gövde, yay, kabze), 71 adet şarjör, 5 bin 18 adet çeşitli çaplarda fişek, 327 adet kesici alet, 53 bin 798 adet sentetik ecza (Gerica-Lyrca hap), 834,1 gr. esrar, 2.007,82 gr metamfetamin, 433,06 gr. sentetik kannabinoid (bonzai), 215 adet ecstasy hap -5,22 gr skunk, 174 kök keneviri, 71 bin 600 dal boş makaron, 37 bin 840 dal dolu makaron, 66,5 litre kaçak içki, 1.038 lt. etil alkol, 495 adet içki aroması, 57,5 kg kaçak tütün, 14,04 kg açık tütün, 430 adet sigara paketi, 72 adet sigara mentolü, 935 adet TAPDK bandrolü, 215 adet emtia, 39 adet cep telefonu, 1097 adet cep telefonu aksesuarı, 720 adet cinsel içerikli ürün, 92 adet sahte 200 TL, 3 adet sahte 100 TL ele geçirildi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Trafikte makas atarak kazaya neden olan sürücünün ehliyetine el konuldu Trafikte makas atarak kazaya neden olan sürücünün ehliyetine el konuldu
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 1456 aranan şahıs yakalandı, 27 bin 378 araca ceza yazıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:36 Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Enflasyon tahminlerimizi zorladı, bu kadar artış beklemiyorduk
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 16:59:49. #1.12#
SON DAKİKA: 1456 aranan şahıs yakalandı, 27 bin 378 araca ceza yazıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement