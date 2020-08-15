15 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:50 Kayıp Dünya: Jurassic Park
02:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
04:30 Kara Sevda
05:50 Kara Sevda
07:00 İki Aile
09:30 Kaçak Gelinler
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
10:00 Dizi
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:00 Sinema
13:15 Aramızda Kalsın
13:45 Ayı Paddington
15:30 Dizi
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18:45 Star Haber
20:00 Katma Değer Şaban
20:00 Aşk Masalı
21:45 Katma Değer Şaban
22:30 Bir Demet Tiyatro
23:45 Medcezir