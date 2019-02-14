15 Bin TL Değerinde Kazı Malzemesi Çalan Şahıs Tutuklandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde şantiyeden 15 bin TL değerinde kazı malzemesi çalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde şantiyeden 15 bin TL değerinde kazı malzemesi çalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre Erenler ilçesinde faaliyet gösteren bir şantiyeden 15 bin TL değerinde kazı malzemesi çalındı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Erenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri titiz çalışma başlatarak güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın Y.Y., olduğu tespit edildi. Polis ekipleri şahsı yakalarken, çalınan malzemeyide şantiyenin ilerisinde toprağa gömülü halde ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Y. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sakarya'da 2 Bine Yakın Şehit Mezarı Radarla Tespit Edildi

İnternet Üzerinden Yapılacak Tanzim Satışta, Fiyatlar Belli Oldu

Ölçü Aletlerine Muayene ve Damgalama Yaptırmayana, 2 Bin 600 TL Para Cezası Kesilecek

Yeni Toyota Corolla'nın Fiyatı Açıklandı