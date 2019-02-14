Son Dakika Haberleri: 15 Bin TL Değerinde Kazı Malzemesi Çalan Şahıs Tutuklandı

15 Bin TL Değerinde Kazı Malzemesi Çalan Şahıs Tutuklandı

46 dakika önce

Sakarya'nın Erenler ilçesinde şantiyeden 15 bin TL değerinde kazı malzemesi çalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15 Bin TL Değerinde Kazı Malzemesi Çalan Şahıs Tutuklandı, System.String[]
Sakarya'nın Erenler ilçesinde şantiyeden 15 bin TL değerinde kazı malzemesi çalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Erenler ilçesinde faaliyet gösteren bir şantiyeden 15 bin TL değerinde kazı malzemesi çalındı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Erenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri titiz çalışma başlatarak güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın Y.Y., olduğu tespit edildi. Polis ekipleri şahsı yakalarken, çalınan malzemeyide şantiyenin ilerisinde toprağa gömülü halde ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Y. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:36 Kaynak: İHA

Erenler, Sakarya, 3. Sayfa
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