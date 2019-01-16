Son Dakika Haberleri: 15 Cezayirlinin Yaşadığı Evde Korkutan Yangın

15 Cezayirlinin Yaşadığı Evde Korkutan Yangın

13 dakika önce

İzmir Konak'ta 2'si çocuk 15 Cezayir uyruklu kişinin yaşadığı dairede yangın çıkması üzerine 13 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

15 Cezayirlinin Yaşadığı Evde Korkutan Yangın, System.String[]
İzmir Konak'ta 2'si çocuk 15 Cezayir uyruklu kişinin yaşadığı dairede yangın çıkması üzerine 13 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Evde mahsur kalan 2 kişiden biri yine ekiplerce kurtarılırken diğeri ise canını kurtarmak için balkondan atladı.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Kahramanlar Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın 2. katında saat 07.15'te yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre 2'si çocuk 15 Cezayir uyruklunun bulunduğu evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dairenin kapısını kırarak 13 kişiyi kurtardı. 2 kişinin mahsur kaldığı evde 1 kişi ise balkondan atlarken evde mahsur kalan diğer kişi de ekiplerce kurtarıldı. Balkondan atlayan şahıs ve sonradan kurtarılan kişi, hastaneye kaldırıldı. Balkondan atlayan şahsın ayağının kırıldığı, İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan apartmanın üst katlarında bulunan dairelerde yaşayan 5 kişi de binadan tahliye edildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:28 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir'de Aşırı Yağışlardan Sonra Ürküten Obruklar Ortaya Çıktı Meşrubat ve Su Sektörünün Öncü Firmalarından Frida'yı Konkordato da Kurtaramadı! Şirket Resmen İflas Etti

Müge Anlı, 42 Yıldır Birbirini Arayan Abla-Kardeşin, 2 Kardeşini Daha Buldu Kaygan Yolda Kontrolden Çıkan Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı! Çok Sayıda Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 09:41:19. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Cezayirlinin Yaşadığı Evde Korkutan Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]