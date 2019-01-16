Son Dakika Haberleri: 15 Cezayirlinin Yaşadığı Evde Korkutan Yangın

15 Cezayirlinin Yaşadığı Evde Korkutan Yangın

1 saat önce

15 Cezayirlinin yaşadığı evde korkutan yangın Bir kişi canını kurtarmak için balkondan atladıİZMİR - İzmir Konak'ta 2'si çocuk 15 Cezayir uyruklu kişinin yaşadığı dairede yangın çıkması üzerine 13 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

15 Cezayirlinin yaşadığı evde korkutan yangın
Bir kişi canını kurtarmak için balkondan atladı

İZMİR - İzmir Konak'ta 2'si çocuk 15 Cezayir uyruklu kişinin yaşadığı dairede yangın çıkması üzerine 13 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Evde mahsur kalan 2 şahıstan biri yine ekipler tarafından kurtarılırken diğeri ise canını kurtarmak için balkondan atladı.
İzmir'in Konak ilçesine bağlı Kahramanlar Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın 2. katında saat 07.15'te yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre 2'si çocuk 15 Cezayir uyruklunun bulunduğu evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dairenin kapısını kırarak 13 kişiyi kurtardı. 2 kişinin mahsur kaldığı evde 1 kişi ise balkondan atladı. Evde mahsur kalan şahıs da ekipler tarafından kurtarıldı. Balkondan atlayan şahıs ve sonradan kurtarılan şahıs, hastaneye kaldırıldı. Balkondan atlayan şahsın ayağının kırıldığı, İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan apartmanın üst katlarında bulunan dairelerde yaşayan 5 kişi de binadan tahliye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:06 Kaynak: İHA

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