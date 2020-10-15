15 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika

15 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi

15.10.2020 09:25
15 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi, System.String[]

Milli takımın son 3 maçında 2 gol 1 asist ile oynayan Kenan Karaman DHA'ya özel açıklamalarda bulundu"Yoğun bir kamp dönemi geçirdik""Yine büyük bir karakter gösterdik ve geri döndük""Maçların ikinci yarısındaki oyunu ilk yarıda da göstermeliyiz""Takımımda sürekli çalışıyorum ve milli takıma...

Milli takımın son 3 maçında 2 gol 1 asist ile oynayan Kenan Karaman DHA'ya özel açıklamalarda bulundu

"Yoğun bir kamp dönemi geçirdik"

"Yine büyük bir karakter gösterdik ve geri döndük"

"Maçların ikinci yarısındaki oyunu ilk yarıda da göstermeliyiz"

"Takımımda sürekli çalışıyorum ve milli takıma hazır geliyorum"

"Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmıyorum"

"Ayrılmak istedim ama kulübüm bırakmadı"

TFF Başkanvekili Ali Düşmez: TFF olarak mümkün olduğu kadar seyirci sayısının artmasından yanayız

* Stat kapıları milli maçla taraftarlara açıldı, futbolseverler mutluluklarını DHA'ya açıkladı

13.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Kayakçı Sıla Kara'ya, Slovenya Cumhuriyeti Polisi tarafından verilecek olan "Polis Nişanı" törenine katılacak (CANLI VERMEYİ PLANLAMAKTAYIZ)

(Milli Kayakçımız Sıla Kara'nın 12-13 Şubat 2020 tarihlerinde Slovenya'da katıldığı Alp Disiplini Uluslararası Kayak Yarışmaları esnasında kayak pistinin zirvesine çıktığı telesiyejde (sandalyeli kayak lifti) yanında oturan Sloven çocuğun dengesini kaybederek aşağı düşeceğini fark etmiş ve çocuğu yakalayarak aşağı düşmesini engellemek suretiyle hayatını kurtarmıştı. Sporcumuzun yaptığı bu kahramanca davranış Slovenya Cumhuriyetinde büyük takdir toplamış ve Slovenya Polisi tarafından Nişan verilmesi kararlaştırılmıştı)

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılarda Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları sürecek.

14.00 Josef de Souza basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak (CANLI VERMEYİ PLANLAMAKTAYIZ)

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, Göztepe karşılaşmasının çalışmalarına devam edecek.

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. TUR

13.00 52 Orduspor - Arhavispor

14.30 Tokatspor - Erbaaspor

19.00 Isparta 32 - Kemerspor 2003

PFDK ve TAHKİM KURULU kararları açıklanacak

BASKETBOL

- Euroleague

20.00 BC Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes

VOLEYBOL

- Challenge Cup

17.30 Halkbank - UVC Holding Graz

EĞİTİM VE SPORDA DEV İŞBİRLİĞİ

12.30 Eczacıbaşı Spor Kulübü, Okyanus Kolejleri ile eğitim ve sporun bir arada olacağı projenin imzalarını atacak.( Okyanus Koleji, Kemerburgaz Kampüsü)

Törene; Pelin EROKTAY (Eczacıbaşı SK Altyapı Oyuncusu/ Okyanus Koleji Öğrencisi/ U-17 Yaş Milli Takım Kaptanı), Lokman DEMİRAY (Okyanus Kolejleri Genel Müdürü), Nalan URAL (Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı Genel Menejeri), Simge Şebnem AKÖZ (Eczacıbaşı VitrA Takım Kaptanı), Hande BALADIN (Eczacıbaşı VitrA A Takım Sporcusu), Sacit BASMACI (Eczacıbaşı SK Yönetim Kurulu Üyesi) katılacak.


Kenan Karaman, Slovenya, Milli, DHA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 15 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

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