15 ev küle dönmüştü, aynı köyde ikinci yangın felaketi - Son Dakika
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15 ev küle dönmüştü, aynı köyde ikinci yangın felaketi

26.05.2022 16:46

15 ev küle dönmüştü, aynı köyde ikinci yangın felaketi 3 ay sonra aynı köy alevlere teslim oldu, iki ev küle döndü Kastamonu'da 3 ay önce 15 evin yanarak küle döndüğü köyde ikinci yangın çıktı.

15 ev küle dönmüştü, aynı köyde ikinci yangın felaketi

3 ay sonra aynı köy alevlere teslim oldu, iki ev küle döndü

KASTAMONU - Kastamonu'da 3 ay önce 15 evin yanarak küle döndüğü köyde ikinci yangın çıktı. Yangında iki ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kastamonu merkeze bağlı Akkaya Başören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bir eve daha sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, arasöz, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangının diğer evlere sıçraması önlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yangın alanında bulunan yaşlı vatandaşları ambulansa alarak sağlık kontrollerini yaptı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, jandarma ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı.

3 ay önce yine yangın felaketi yaşanmıştı

Öte yandan, 16 Şubat tarihinde aynı köyde 90 yaşındaki bir vatandaşın evinde çıkan yangın köydeki diğer evlere de sıçramıştı. Çıkan yangında 16 ev kullanılmaz hale gelmişti. Köyde yaşayan vatandaşlar, önceki yangının yaraları sarılırken bir yangın daha çıktığını söyledi.

15 ev küle dönmüştü, aynı köyde ikinci yangın felaketi
15 ev küle dönmüştü, aynı köyde ikinci yangın felaketi
15 ev küle dönmüştü, aynı köyde ikinci yangın felaketi
15 ev küle dönmüştü, aynı köyde ikinci yangın felaketi
15 ev küle dönmüştü, aynı köyde ikinci yangın felaketi
15 ev küle dönmüştü, aynı köyde ikinci yangın felaketi
15 ev küle dönmüştü, aynı köyde ikinci yangın felaketi
15 ev küle dönmüştü, aynı köyde ikinci yangın felaketi
15 ev küle dönmüştü, aynı köyde ikinci yangın felaketi
15 ev küle dönmüştü, aynı köyde ikinci yangın felaketi
15 ev küle dönmüştü, aynı köyde ikinci yangın felaketi
15 ev küle dönmüştü, aynı köyde ikinci yangın felaketi
15 ev küle dönmüştü, aynı köyde ikinci yangın felaketi
15 ev küle dönmüştü, aynı köyde ikinci yangın felaketi
15 ev küle dönmüştü, aynı köyde ikinci yangın felaketi
15 ev küle dönmüştü, aynı köyde ikinci yangın felaketi

YORUMLAR
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KASTAMONU - Bir köyde çıkan yangında 2 ev ile 2 samanlık yandı KASTAMONU - Bir köyde çıkan yangında 2 ev ile 2 samanlık yandı Köy evinde çıkan yangında piknik tüpü patladı, ev kullanılamaz hale geldi Köy evinde çıkan yangında piknik tüpü patladı, ev kullanılamaz hale geldi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 15 ev küle dönmüştü, aynı köyde ikinci yangın felaketi - Son Dakika


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