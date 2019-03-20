Son Dakika Haberleri: 15 Gündür Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçi Kurtarılmayı Bekliyor

15 Gündür Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçi Kurtarılmayı Bekliyor

1 saat önce

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde sürüden ayrılıp kayalıklara tırmandıktan sonra çıktığı yerde mahsur kalan keçi 15 günden bu yana kurtarılmayı bekliyor.

15 Gündür Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçi Kurtarılmayı Bekliyor, System.String[]
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde sürüden ayrılıp kayalıklara tırmandıktan sonra çıktığı yerde mahsur kalan keçi 15 günden bu yana kurtarılmayı bekliyor.

Olay, yaklaşık 15 gün önce Eğirdir ilçesindeki Konyabucağı Çiçeklikaya mevkiindeki Kartalbaşı kayalıklarında meydana geldi. İddiaya göre, Bağacık köyünde bir çobana ait olduğu belirtilen keçi, Kartalbaşı kayalıklarına tırmandıktan sonra mahsur kaldı. Çoban ve diğer vatandaşların kurtarma çalışmalarına rağmen bir türlü sonuç alınamayınca durum Eğirdir İtfaiye ve diğer yetkililere haber verildi.

Bölgede bir süre uğraş veren yetkililer, mahsur kalan keçiyi bulunduğu yerden kurtaramadı.

"O da bir can, içimiz acıyor ama elden bir şey gelmiyor"

Yaklaşık 15 günden bu yana yalnızca çevresindeki çalılarla beslenen ancak su ihtiyacını gideremediği belirtilen keçinin durumuna üzüldüğünü belirten bölge sakinlerinden Numan Yörük, "Yakın bölgede bahçem var, yaklaşık 14-15 gündür bahçeme her gittiğimde mahsur kalan keçi sanki 'beni kurtarın' der gibi yalvarırcasına meliyor. Ama bizim de elimizden bir şey gelmiyor. Herkese durumu bildirmemize rağmen bir türlü sonuç alınamadı. Bölgede kartallar dolaşıyor, eğer o hayvan elden ayaktan kesilir ve güçsüz düşerse yaban hayvanlarına yem olacak, ondan korkuyoruz. O da bir can, içimiz acıyor ama elden bir şey gelmiyor. En kısa sürede AFAD ve benzeri kurtarma ekipleri tarafından kurtarılması lazım" diye konuştu.

Öte yandan, yaklaşık 3 yıl önce bölgede benzer bir durumun daha yaşandığını kaydeden Yörük, o hayvanın da daha önce aynı yerde mahsur kalarak hayatını kaybettiğini hatırlattı. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:39 Kaynak: İHA

İtfaiye, Isparta, Eğirdir, 3. Sayfa
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