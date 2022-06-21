15 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
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15 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

21.06.2022 10:50
15 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

KONYA merkezli 15 ilde, polis ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonunda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

KONYA merkezli 15 ilde, polis ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonunda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasında görev yapan 17 kişi tespit edildi. Hakkında yakalama kararı verilen şüpheliler için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçacılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah harekete geçti. Konya merkezli 15 ilde, daha önce belirlenen adreslere, eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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Kaynak: DHA

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

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