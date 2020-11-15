15 Kasım 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

15 Kasım 2020 Star Yayın Akışı
15.11.2020 06:42
15 Kasım 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 İngiliz İşi
00:30 İbo Show
02:00 İngiliz İşi
03:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
03:30 Erkenci Kuş
05:00 Erkenci Kuş
05:30 Afacan Beşler 3
07:30 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Afacan Beşler 4
14:00 Afacan Beşler 3
15:00 En Güzel Bölüm
15:15 Sefirin Kızı
16:00 En Güzel Bölüm
16:15 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
20:00 Menajerimi Ara
23:15 Aşk Masalı
Son Dakika Canlı yayın yaparken zincirleme kazaya karışan sürücü, korkunç anları saniye saniye görüntüledi İbo Show'da İbrahim Tatlıses'le orkestra arasındaki gülümseten diyalog: 9 yıldır neden sustun Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Son Dakika! Bakan Koca, Ankara'da hastanede sağlıkçılara saldıranlara sert tepki gösterdi: Mahkemede hesap verecekler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maraş ziyaretine Yunanistan'dan skandal tepki Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam 18 yıl önce yaptığı Atatürk heykeli, heykeltıraşın evinin bahçesinden çalındı