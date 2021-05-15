Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
02:00 Başlama Vuruşu
04:05 Taktik Analiz
05:30 Süper Lig Özetler
06:05 TFF 1. Lig Özetler
06:30 Almanya Bundesliga Özetler
06:50 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach
08:40 TFF 1. Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Taktik Analiz
11:00 Yüz Yüze Futbol
11:55 Takvim Yaprakları
12:00 Avrupa Stüdyosu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Hafta Sonu
15:50 Efsanelerin İzinde
16:00 Spor Bülteni
16:55 Takvim Yaprakları
17:00 Spor Hafta Sonu
19:00 Stadyum
20:30 Dakika Skor
22:15 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 15 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika