15 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Başlama Vuruşu

04:05 Taktik Analiz

05:30 Süper Lig Özetler

06:05 TFF 1. Lig Özetler

06:30 Almanya Bundesliga Özetler

06:50 Spor Kitaplığı

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach

08:40 TFF 1. Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 Taktik Analiz

11:00 Yüz Yüze Futbol

11:55 Takvim Yaprakları

12:00 Avrupa Stüdyosu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Hafta Sonu

15:50 Efsanelerin İzinde

16:00 Spor Bülteni

16:55 Takvim Yaprakları

17:00 Spor Hafta Sonu

19:00 Stadyum

20:30 Dakika Skor

22:15 Stadyum