15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu Neden Tankın Önüne Yatmadı?"

Ekrem İmamoğlu'yla pazarda girdiği diyalogla Türkiye'nin gündemine oturan 60 yaşındaki Mehruze Keleş, "15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu neden bir tankın önüne yatmadı" dedi.

Ekrem İmamoğlu'yla pazarda girdiği diyalogla Türkiye'nin gündemine oturan 60 yaşındaki Mehruze Keleş, "15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu neden bir tankın önüne yatmadı" dedi.



Sultanbeyli'de yaşayan 60 yaşındaki Mehruze Keleş, pazarda dolaşırken kendisinden oy isteyen CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na söylediği sözlerle bir anda gündem oldu. CHP'ye olan tepkisini dile getiren Keleş, İHA'ya konuştu. Mehruze Keleş, olayın yaşandığı anı şöyle anlattı: "Pazardan gelirken Ekrem İmamoğlu'na rastladım. Oradan bana dedi ki, 'Oyunu bana verir misin? Ben adaylığımı koydum.' Ben de 'Tamam veririm ama sen kimlerdensin?' diye sordum. O da CHP'li olduğunu söyleyince 'Sana oy moy yok' dedim. 'Niye?' diye sordu; ben de 'Onlar ne yaptı ki ben sana oy vereyim?' dedim. 'Seni çok sevdim, çayını içmeye geleceğim' dedi. 'Gel, çayımı iç. Kapım açık ama sana oy moy yok. CHP çalışmadı ki çalışsaydı ona da oy verirdim' dedim"



"DAHA NE ETSİN TAYYİP ERDOĞAN?"



CHP'li siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tutumundan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Mehruze Keleş, "Yatıp kalkıp Cumhurbaşkanı'na küfür ediyorlar. Koca gavurlar Tayyip Erdoğan'ın yanında el pençe duruyor. Hiç mi iyi bir şeyi yok Tayyip Erdoğan'ın? Kendi kötülerini hiç konuşmuyorlar. Zaten ben de 'Sen kazanamazsın' dedim" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini dile getiren Mehruze Keleş, "Cumhurbaşkanı'na olan sevgi çalışmalarından, ülkemizden geliyor. Gözümüz kör, kulağımız sağır değil. Her şeyi biliyoruz. Yolları, köprüleri biliyoruz. Annemler 4. Levent'te oturuyor. Giderken kokudan geçemezdik. Oraları mı yapmadı? Ne yapmadı? Daha ne etsin Tayyip Erdoğan? Koskoca gavur adamına dedi ki; sen çocuk katilisin. Onlar bile el pençe duruyor. Milletimiz bunu anlasın" dedi.



"HİÇ KUR'AN OKUYAN BAŞBAKAN GÖRDÜNÜZ MÜ?" 17 yaşında Fikirtepe'ye geldiğini anlatan Keleş, "O zamanlar tüp, yağ, ilaç kuyrukları, hastanelerin pislikleri vardı. Battaniyeyle tüp kuyruğunda yattım. Ben gençliğimi yaşamadım. Oralarda pisliklerin içinde yattık. Fikirtepe'de şimdi binalar var. Ben bu CHP'nin neyini methedeyim? Ne yaptı ki? Benim ailemde CHP'liler var, onların bile yanına gitmiyorum. Dünya ahiret kardeşim olsun, çalışıyor da seviyorum. Hiç öyle bir Kur'an okuyan bir başbakan, cumhurbaşkanı gördünüz mü? Çalışanı sever herkes. Çalışan başa gelir. Ben CHP'nin kötülüğünden başka hiçbir şeyini görmedim" diye konuştu.



"MADEM TÜRKİYE SEVDASIYDI, NEDEN BİR TANKIN ÖNÜNE YATMADI?" CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Mehruze Keleş, "Bir zaman yürüyüşe gitti, Kadıköy'ü mahvetti. Şehitlerimiz nedeniyle gelinlerimiz dul kaldı. Hep CHP'nin yüzünden. 15 Temmuz'da neden Bakırköy'e kaçtı? Madem Türkiye sevdasıydı, o da bir tankın önüne yatsaydı. Neden bunları söylemeyeyim. Oyum Tayyip Erdoğan'a. Ölürsem Cumhurbaşkanım, cenazeme de gel. En son bunu söylüyorum" dedi.



(İHA)

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