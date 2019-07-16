15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

İzmir'in Kemalpaşa ve Ödemiş ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

İzmir'in Kemalpaşa ve Ödemiş ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

Tire ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüş belediye bandosu eşliğinde Tire Şehitler Parkı'ndan başladı, Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlandı.

Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven burada yaptığı konuşmada, "Ay-Yıldızlı al bayrağımızın altında toplanan ve 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla çıktıkları meydanlarda, yurdun dört bir köşesinde göğsünü siper eden yüce milletimiz, hain girişimi vatansever kamu görevlileri ve güvenlik güçlerimizle birlikte canı pahasına kanını dökerek engellemiştir. Bu hain saldırı karşısında kendilerini tanklara, uçaklara, helikopterlere ve ateş kusan silahlara siper eden, iradesini zorbalara teslim etmeyen aziz milletimiz tarihin sayfalarına altın harflerle kazınacak bir demokrasi destanı yazmıştır. Bu destanı şanlı tarihimizin sayfalarına ekleyen Ömer Halisdemir gibi kahramanlarımızı asla unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

Programda Tire Halk Eğitimi Merkezi Mehter Takımı ve Tire Müftülüğü İlahi Korosu konser verdi. Saat 00.13'te okunan sala ile demokrasi nöbeti başladı.

Ödemiş ilçesinde Saraçoğlu Stadı önünde gerçekleştirilen programda konuşan Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, "Bundan 3 sene önce kökleri çok eskiye, 1940'lı yıllara dayanan daha önceden işgal edilemeyen memleketin işgali için yeni planlar yapılmıştı. Bu planlar çerçevesinde daha sonra filizlenen FETÖ hain ve alçak teşekkülü 15 Temmuz 2016'da ülkemizde bir darbe girişimi yapmaya çalıştı. Elbette ki darbe akamete uğradı. Ama bugün burada şunun için duruyoruz. 15 Temmuz 2016'yı unutmamak, hep yaşatmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Programda, darbe girişimi gecesi yaşananları anlatan slayt gösterisi yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 15 Temmuz paylaşımı

TRT'den gururlandıran 15 Temmuz klibi: Ne sandın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı

15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu