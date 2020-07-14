15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Uluslararası Multi Disiplinler" sergisi açıldı.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Uluslararası Multi Disiplinler" sergisi açıldı.

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Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu'nda düzenlenen sergiye Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ile 15 Temmuz şehidi polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi Meltem Kılınç ve babası Zeki Kılınç katıldı.

Açılışta konuşan Yazıcı, Türk milletinin bir daha böyle acılar yaşamaması dileğinde bulundu.

Rektör Ünal, sergiyi 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak, o gecenin bilincini, kararlılığını yeni nesillere aktarmak amacıyla düzenlediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri 56 eserden oluşan sergiyi gezdi.

Akdeniz Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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