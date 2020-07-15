15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 15 Temmuz şehitleri Halit Gülser ve Askeri Çoban'ın kabirlerini ziyaret etti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 15 Temmuz şehitleri Halit Gülser ve Askeri Çoban'ın kabirlerini ziyaret etti.

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Beyoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'a yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Halit Gülser'in Dicle ilçesinin Pekmezciler köyündeki mezarını ziyaret etti.

Daha sonra darbe girişimini önlemek isterken İstanbul'da şehit olan 7 çocuk babası Askeri Çoban'ın Ergani ilçesindeki mezarını ziyaret eden Beyoğlu, dua etti.

Beyoğlu, tarih boyunca kanıyla ve canıyla bu toprakları vatan yapan milletin 15 Temmuz'da da vatanı hainlere karşı korumak için bedel ödediğini söyledi.

Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Necip milletimizin yiğit evlatları gösterdikleri şanlı direniş ile karanlığa çevrilmek istenen geceyi aydınlığa çevirdi. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kutlu mücadelesini hiç bir zaman unutmayacağız. Bu amaçla kabirlerini ziyaret ederek dua görevimizi ifa ettik. 15 Temmuz 2016'da liderimiz ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hainlere unutamayacakları bir ders veren milletimizin egemenliğine kimse göz dikemeyecek."

Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

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23:43
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22:55
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
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20:56
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20:44
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