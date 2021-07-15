Üye Girişi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz 2021 Perşembe 15:59
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, System.String[]

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanefi Sarıaltun 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanefi Sarıaltun 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, mesajında, millet iradesinin hiçbir güç tarafından gasp edilemeyeceğini belirtti.

15 Temmuz'un Türk milletinin istikbaline ve kutsal değerlerine kasteden, hain FETÖ terör örgütüne gereken cevabın millet tarafından verildiği gün olduğunu belirten Güngör, şunları aktardı:

"Türk halkı bu tip odaklara her zaman gereken cevabı verecektir. Tarihin akışını değiştiren, görev sırası kendisine geldiğinde asla kaçmayı düşünmeyen, Sütçü İmam'lar, Ömer Halisdemir'ler her zaman bu milletin içinde bulunmuştur. Türk halkı asla esaret zincirini kabul etmeyecek ve kimsenin boyunduruğu altına girmeyecektir. Kahramanmaraş olarak, Türkiye olarak Sütçü İmam, Rıdvan Hoca, Ömer Halisdemir, Niyazi Ergüven ve tüm isimsiz kahramanlarımızın emanetini korumayı görev addediyor, hepsini minnetle, rahmetle anıyoruz."

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay:

Okay, mesajında, 15 Temmuz destanının ikinci istiklal mücadelesi olduğunu dile getirdi.

Milletin inancının zaferi getirdiğini belirten Okay, şunları kaydetti:

"Cennet vatanımızın ikinci istiklal mücadelesini verdiği 15 Temmuz 2016 gecesi, ülkemiz üzerinde tüten her ocaktan, dünyanın her tarafındaki mazlumların dilinden dualar göğe yükseldi. Minarelerden yankılanan salalar o dualarla bir olup bombalara kafa tuttu. Aziz milletimize namus, vatan hainlerine ar günü olan o gece, ezan ve sala ile uçaklar indirildi. Bastonla tanklar kovalandı. İmanla paletlerin altına yatıldı. Vatan kazandı, Türkiye kazandı. Yeryüzünün mazlum coğrafyalarındaki ümmet kazandı. 15 Temmuz destanı bu topraklar üzerinde yaşayan ve vatanını imanla seven herkesin, bir yiğitlik ve kahramanlık potansiyeline sahip olduğunu, omuz omuza durduğumuzda neler yapabileceğimizi, İstiklal ve hürriyetin milletimiz için artık ekmek ve su gibi aziz ve vazgeçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha yaşayarak gösterdi."

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek:

Mahçiçek de mesajında, o gece yaşananları asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.

Türk milletinin darbeye direnerek özgürlüğüne sahip çıktığını vurgulayan Mahçiçek, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Binlerce yıllık tarihinde sayısız savaşları, felaketleri ve zor dönemleri geride bırakan aziz milletimiz, son olarak 15 Temmuz 2016 günü vatan hainlerinin darbe teşebbüsüne şahit olmuştur. Hain darbe girişimi milletimizin zaferi ile sonuçlanmıştır. Büyük Türk Milleti, nereden gelirse gelsin açıkça veya haince yapılan bütün saldırıları ve düşmanca kalkışmaları, 15 Temmuzda olduğu gibi, daima ortadan kaldıracak inanç, cesaret, iman ve kararlılığa sahiptir. "

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanefi Sarıaltun:

Sarıaltun ise mesajında, 15 Temmuz'un, Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en alçak ihanetlerinden birisi olduğunu belirtti.

Sarıaltun, şunları kaydetti:

"İnsanlığın ve nice uygarlıkların beşiği olan kadim coğrafyamız, kanlı ve vahşi bir saldırıyla, tarihin kaydettiği en büyük ihanet girişimine maruz kaldı. Cumhuriyet tarihinin en alçak ihanetlerinden birisini, hatta en büyüğünü yaşadık. Takvimlerin 15 Temmuz 2016 Cuma'yı gösterdiği günün gecesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanan FETÖ mensubu bir grup üniformalı hain ve onların işbirlikçileri hain kalkışma planını uygulamaya koydu. Ülkemize, vatanımıza, milletimize ve tüm insani değerlere ihanet eden terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bu kanlı ve hain girişim, aziz milletimizin direnişiyle yerle bir oldu."

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, 15 Temmuz, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış yapılan anestezi sonucu hayatını kaybetti 16:20 Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış yapılan anestezi sonucu hayatını kaybetti 4 bilezikle hayvancılık işine girdi, 15:47 4 bilezikle hayvancılık işine girdi, "Yapamazsın" diyenlere inat milyonluk servetin sahibi oldu Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı 15:43 Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı
Ormanlık alanda 25 yaşındaki erkeğin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 15:36 Ormanlık alanda 25 yaşındaki erkeğin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 15 Temmuz'da 580 komandonun Ankara'ya gitmesini engelleyen Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık 15:05 15 Temmuz'da 580 komandonun Ankara'ya gitmesini engelleyen Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor 14:29 Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor
AK Parti'den Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edilen Hülya Avşar'dan cevap: Seçimlere çok var bekleyip göreceğiz 13:57 AK Parti'den Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edilen Hülya Avşar'dan cevap: Seçimlere çok var bekleyip göreceğiz Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı 11:58 Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı

Son Dakika Haberleri
16:21 Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti
16:19 Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış yapılan anestezi sonucu hayatını kaybetti
16:15 Hayvanat bahçesindeki görgü tanığı olay anını anlattı: Bakıcı kanlar içindeydi, "Aslan var, kaçın" diye bağırdı
15:42 Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı
15:40 Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü
15:14 Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Willian Jose'nin menajeri İstanbul'a geldi
14:49 Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi
14:38 Arjen Robben, tekrar futbolu bıraktı
14:13 Millet İttifakı'nın ortak adayı olmak istediği yönündeki iddialara Livaneli'den yanıt: Böyle bir şey yok, yazılanlar gerçekdışı
14:10 Beşiktaş'ın eski Sırp futbolcusu Dusko Tosic'ten şaşırtan 15 Temmuz paylaşımı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti         
16:22
Hayvanat bahçesindeki görgü tanığı olay anını anlattı: Bakıcı kanlar içindeydi, Hayvanat bahçesindeki görgü tanığı olay anını anlattı: Bakıcı kanlar içindeydi, "Aslan var, kaçın" diye bağırdı         
16:15
Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu         
15:45
Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü         
15:40
Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Willian Jose'nin menajeri İstanbul'a geldi Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Willian Jose'nin menajeri İstanbul'a geldi         
15:14
Arjen Robben, tekrar futbolu bıraktı Arjen Robben, tekrar futbolu bıraktı         
14:39
Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı         
13:59
Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!         
13:37
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım         
11:51
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı         
11:24
Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı         
11:23
Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu         
11:05
Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp         
10:22
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu         
00:23
Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım         
19:25
Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok         
19:03
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 16:34:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement