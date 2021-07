15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanefi Sarıaltun 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, mesajında, millet iradesinin hiçbir güç tarafından gasp edilemeyeceğini belirtti.

15 Temmuz'un Türk milletinin istikbaline ve kutsal değerlerine kasteden, hain FETÖ terör örgütüne gereken cevabın millet tarafından verildiği gün olduğunu belirten Güngör, şunları aktardı:

"Türk halkı bu tip odaklara her zaman gereken cevabı verecektir. Tarihin akışını değiştiren, görev sırası kendisine geldiğinde asla kaçmayı düşünmeyen, Sütçü İmam'lar, Ömer Halisdemir'ler her zaman bu milletin içinde bulunmuştur. Türk halkı asla esaret zincirini kabul etmeyecek ve kimsenin boyunduruğu altına girmeyecektir. Kahramanmaraş olarak, Türkiye olarak Sütçü İmam, Rıdvan Hoca, Ömer Halisdemir, Niyazi Ergüven ve tüm isimsiz kahramanlarımızın emanetini korumayı görev addediyor, hepsini minnetle, rahmetle anıyoruz."

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay:

Okay, mesajında, 15 Temmuz destanının ikinci istiklal mücadelesi olduğunu dile getirdi.

Milletin inancının zaferi getirdiğini belirten Okay, şunları kaydetti:

"Cennet vatanımızın ikinci istiklal mücadelesini verdiği 15 Temmuz 2016 gecesi, ülkemiz üzerinde tüten her ocaktan, dünyanın her tarafındaki mazlumların dilinden dualar göğe yükseldi. Minarelerden yankılanan salalar o dualarla bir olup bombalara kafa tuttu. Aziz milletimize namus, vatan hainlerine ar günü olan o gece, ezan ve sala ile uçaklar indirildi. Bastonla tanklar kovalandı. İmanla paletlerin altına yatıldı. Vatan kazandı, Türkiye kazandı. Yeryüzünün mazlum coğrafyalarındaki ümmet kazandı. 15 Temmuz destanı bu topraklar üzerinde yaşayan ve vatanını imanla seven herkesin, bir yiğitlik ve kahramanlık potansiyeline sahip olduğunu, omuz omuza durduğumuzda neler yapabileceğimizi, İstiklal ve hürriyetin milletimiz için artık ekmek ve su gibi aziz ve vazgeçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha yaşayarak gösterdi."

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek:

Mahçiçek de mesajında, o gece yaşananları asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.

Türk milletinin darbeye direnerek özgürlüğüne sahip çıktığını vurgulayan Mahçiçek, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Binlerce yıllık tarihinde sayısız savaşları, felaketleri ve zor dönemleri geride bırakan aziz milletimiz, son olarak 15 Temmuz 2016 günü vatan hainlerinin darbe teşebbüsüne şahit olmuştur. Hain darbe girişimi milletimizin zaferi ile sonuçlanmıştır. Büyük Türk Milleti, nereden gelirse gelsin açıkça veya haince yapılan bütün saldırıları ve düşmanca kalkışmaları, 15 Temmuzda olduğu gibi, daima ortadan kaldıracak inanç, cesaret, iman ve kararlılığa sahiptir. "

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanefi Sarıaltun:

Sarıaltun ise mesajında, 15 Temmuz'un, Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en alçak ihanetlerinden birisi olduğunu belirtti.

Sarıaltun, şunları kaydetti:

"İnsanlığın ve nice uygarlıkların beşiği olan kadim coğrafyamız, kanlı ve vahşi bir saldırıyla, tarihin kaydettiği en büyük ihanet girişimine maruz kaldı. Cumhuriyet tarihinin en alçak ihanetlerinden birisini, hatta en büyüğünü yaşadık. Takvimlerin 15 Temmuz 2016 Cuma'yı gösterdiği günün gecesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanan FETÖ mensubu bir grup üniformalı hain ve onların işbirlikçileri hain kalkışma planını uygulamaya koydu. Ülkemize, vatanımıza, milletimize ve tüm insani değerlere ihanet eden terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bu kanlı ve hain girişim, aziz milletimizin direnişiyle yerle bir oldu."