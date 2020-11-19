TSK'dan FETÖ ile yoğun mücadele - Son Dakika

TSK'dan FETÖ ile yoğun mücadele

19.11.2020 12:27
TSK'dan FETÖ ile yoğun mücadele, System.String[]

FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen mücadele kapsamında, OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar bakan onayıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) 5 bin 587 personel ihraç edildi, 1512 emekli askerin rütbeleri geri alındı.

FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen mücadele kapsamında, OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar bakan onayıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) 5 bin 587 personel ihraç edildi, 1512 emekli askerin rütbeleri geri alındı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri de son 2 yılda 196 örgüt mensubunu yurt dışına kaçmaya çalışırken, sınır hattında yakaladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, her türlü terör örgütüne yönelik mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Gerek yurt içindeki gerekse sınır ötesindeki operasyonlarında terör örgütüne darbe vuran TSK, FETÖ/PDY ile mücadeleyi de aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın emriyle bakanlığa bağlı tüm komutanlık, birlik ve karargahta devam eden incelemelerde, FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel araştırılıyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre, ortak olarak belirlenen kıstaslar, çalışmalarda tüm ilgili ve yetkili makamlar tarafından hassasiyetle kullanılıyor.

5 BİN 587 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİÖnceki uygulama sonuçlarına göre ortaklaşa belirlenen kıstaslar kullanılarak, yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda, OHAL'in kaldırılmasının ardından bakan onayıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 5 bin 587 personel ihraç edildi. Söz konusu süre içinde 1512 emekli askerin de rütbeleri geri alındı. Böylelikle 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilenlerin toplam sayısı 20 bin 566 oldu.Bunların yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri de yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışanlara göz açtırmıyor. Bu kapsamda 2 sene içinde 'Hudut Kartalları', FETÖ mensubu 196 kişiyi yurt dışına kaçmaya çalışırken, sınır hattında yakaladı.'AMACIMIZ, TERÖRİSTLERİ İÇİMİZDEN TAMAMEN TEMİZLEMEK'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, "FETÖ ile mücadele; cumhuriyet başsavcılıkları, MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde, yeni bilgi ve belgeler ışığında sıralı amirlerin takip ve kontrolünde aksatılmadan sürdürülmektedir. FETÖ ile MSB, Genelkurmay Başkanlığı'mız ve kuvvet komutanlıklarımız tarafından aynı kriterler kullanılarak mücadele edilmektedir. Amacımız, bu teröristleri içimizden tamamen temizlemek, bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına engel olmak, buna müsaade etmemektir" demişti.


TSK'dan FETÖ ile yoğun mücadele

15 Temmuz, Darbe, TSK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TSK'dan FETÖ ile yoğun mücadele - Son Dakika


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