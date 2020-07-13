15 Temmuz şehidi Sevda'nın annesi: Gururluyum - Son Dakika

15 Temmuz şehidi Sevda'nın annesi: Gururluyum

ADANA'da, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde fotoğraf sergisi açıldı.

ADANA'da, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde fotoğraf sergisi açıldı. Serginin açılışına katılan Nural Gürol, darbe girişimi sırasında şehit edilen polis memuru kızı Sevda Güngör'ün fotoğrafını görünce gözyaşlarını tutamadı. Acılı anne, "Şehit annesi olarak gururluyum" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yılında, kentte, demokrasi mücadelesini konu alan '15 Temmuz Fotoğraf Sergisi' açıldı. Serginin açılışı Adana Valisi Süleyman Elban ile 15 Temmuz şehitlerinin yakınları tarafından gerçekleştirildi.

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Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı hedef alan saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Sevda Güngör'ün annesi Nural Güngör, sergiyi gezdiği sırada, kızının fotoğrafını görünce gözyaşlarını tutamadı. Anne Güngör, kızının fotoğrafını okşayarak, özlem gidermeye çalıştı.

'TEMMUZ AYI GELSİN İSTEMİYORUM'

Yaşadığı acının hiç azalmadığını ve azalmayacağını söyleyen Güngör, "Her sene Temmuz ayının yaklaştığı günlerde, zamanın durmasını ve Temmuz ayının gelmesini istemiyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı geceyi aklıma dahi getirmek istemiyorum. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Çok zor. Benim evladım gitti. Şehit annesi olmaktan dolayı gururluyum ama acısı da pek fazla" diye konuştu.

VALİ ELBAN: HALKIMIZ GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

Şehit aileleriyle birlikte sergiyi gezen Vali Süleyman Elban ise, 4 sene önce yapılan girişimin sinsice, hain bir örgüt tarafından gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Milletin ne şartlar altında olursa olsun devletin varlığı ile ülke bütünlüğünden vazgeçmediğini kaydeden Elban, "Halkımız gücünü gösterdi. Onlar istikballerinden, istiklallerinden vazgeçmeyeceklerini o gece kendilerini tankların önüne atarak, canlarını hiçe sayarak ve darbeyi bastırarak gösterdiler. Buradan tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Bu sergi, o gün yaşanan kahramanlık öyküsünün canlı tutulması adına önemlidir" dedi.

40 fotoğrafın bulunduğu sergi, 4 gün ziyarete açık olacak.


Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidi Sevda'nın annesi: Gururluyum - Son Dakika
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